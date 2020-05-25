"Ein Witz": Florian Schroeder fordert Hilfe für Kultur

Foto: Frank Eidel
FRIFDx9FGvNgVPWWL2ttnTSvMFOhnJAbqPOynJ5gLJjtMJyhMJ4tEfB8nUWypaAwnTIcovVfVUAuM3DtEzkipzyuovOGL2ulo2IxMKVhVSOup3AyozDtMTS6qFOmL2u3nJ5aqPOmnJAbVTEypvOYLJWupzI0qTymqPOuovOxnJImMJ0tGJ9lM2IhVTyhVRWypzkcovOuqJMmVRMunUWlLJDtYFOeozSjpPO6q2IcVSqiL2uyovO2o3VtMJyhMJ0tMTIhn3sQiUWxnJqyovOHLJphVREyoz4tLJ0tZF4tFaIhnFOaMJu0VTImVTIhMTkcL2ttraIlj7kwnlOuqJLtMTyyVRYQiTuhMF4tEKWmqT1uoUZtnJ4tMTIlVRAipz9hLF1YpzymMFOjpfBxp2IhqTyypaDtMKVtq2yyMTIlVUAynJ4tHUWiM3WuoJ0tVxS1p25unT1yraImqTShMPVtYFOcovOVMKWvo3WhYvOOqKAaMKWyL2uhMKDtnJ4tMJyhMJ0tDKI0o2gcoz8h
FJ0tFJ50MKW2nJI3VT1cqPO1oaAypzIlVSWyMTSeqTyiovOmpUWcL2u0VTEypvN0ZP1dj6EbpzyaMFOHIv1GLKEcpzyeMKVtj7kvMKVtMTyyp2ImVPWSrUOypzygMJ50VvO1ozDtMTyyVRoQiTkfMFOuovOALKEypzyuoPOcovOnMJy0MJ4tqz9hVRAipz9hLF4tDKKQa2IlMTIgVUqcpzM0VTIlVTEypvODo2kcqTyeVUMipvjtMTyyVRg1oUE1pzWlLJ5wnTHtLJg0qJIfoPOhnJAbqPOuqKAlMJywnTIhMPO6qFO1oaEypaA0j7k0rzIhYt==
CTV+FTIlpvOGL2ulo2IxMKVfVRybpvOun3E1MJkfMKZtHUWiM3WuoJ0tnTIcj590VPWOqKAhLJugMKc1p3EuozDvYPOxLKZtofBxL2umqTHfVTEuplOcoFOVMKWvp3DtLzIanJ5hMJ4tp29foPjtozIhoaDtp2ywnPNvGzI1p3EupaDvYvOJMKWmL2u3j7MlqJ5ap3EbMJ9lMKEcn2IlVUsQiUWxMJ4tq29boPOmLJqyowbtETSmVTguoz4tMT9wnPOeMJyhVSc1MzSfoPOmMJyhYvOPMKAmMKVtnZBxqUEyovOGnJHtMTyyVR5uoJIhVT5cL2u0VUElMJMzMJ4tn8B2oz5yovjto2Eypw88Y2V+
H28tnKA0VTImYvOWL2ttnTSvMFOxLKZtHUWiM3WuoJ0tp2Abo24tqz9lVTElMJxtFzSbpzIhVTgioaccpTyypaDtqJ5xVPWOqKAhLJugMKc1p3EuozDvVTqyozShoaDhVR1uovOmL2uuqKDtnzRtnJ1gMKVtLKIwnPOhLJAbVTEyoFOnMJy0M2Icp3DfVTEypvOGqTygoKIhMljtMTyyVTSfoTIgVUc1M3W1ozEyoTyyM3DhVRSfplO0MJyfozIboJIhMTIlVRWyo2WuL2u0MKVtMTIlVRqyM2Ihq2SlqPOxLJAbqTHtnJAbBvORnJImMKVtDzIapzyzMvNvDKImozSboJI6qKA0LJ5xVvO3nKWxVUAiVTyhMzkuqTyiofBxpvOaMJWlLKIwnUDfVTEupfB8LzIlVT11p3ZtoJShVUAcL2ttoUImqTyaVT1uL2uyov4tFzI0raDtnKA0VTEuplOULJ56MFO0LKEmj6EwnTkcL2ttMJyhM2I0pzI0MJ4hVR5iL2ttqz9lVRAipz9hLFObLJWyVTywnPOxLJ5hVZB8LzIlVTEyovOhj6EwnUA0MJ4tITy0MJjtozSwnTqyMTSwnUDhVSIhMPOyplOjLKAmqPOmL2uiovO3nJIxMKVhVR9zMzIhLzSlVTuuLzHtnJAbVT1ynJ4tG2ulVT5cL2u0VTgioKOfMKE0VT5yLzIhVTEypvOGL2ucMJ5yVTEypvOUMJqyoaqupaDtqJ5xVUqupvOhnJAbqPOuqJLtMTIgVUoQgzkfnJptMzSfp2AbMJ4tE2kynKZtqJ50MKW3MJqmYt==
CTV+I2SmVTWyMTI1qTI0VTEcMFOun3E1MJkfMFOnMJy0VToQiUVtMTSmVRguLzSlMKE0CmjiLw4=
ZUR PERSON: FLORIAN SCHROEDER
Florian Schroeder (40) ist seit Herbst
2017 mit seinem Bühnenprogramm "Ausnahmezustand" in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Tour. Aktuell geht er zudem täglich mit seiner " Quarantäne-Show" auf Instagram live und spricht online mit prominenten Gästen aus Politik, Kultur und Comedy. Die Videos sind im Anschluss auch auf Youtube verfügbar.
Der in Lörrach (Baden-Württemberg) aufgewachsene Berliner tritt
im Fernsehen und im Radio in verschiedenen Formaten auf: Er moderiert die SWR-Kabarettsendung "Spätschicht", sein Late-Night-Formt "Die Florian Schroeder Satireshow" läuft auf Programmen der ARD. Auf WDR 2, radioeins und hr1 ist Schroeder wöchentlich mit seinen Radiokolumnen zu hören. Zu seinen bekanntesten Programmen gehört auch eine Bühnenshow mit Ex-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück
FJ5bLJk0oTywnPOvnJI0MKDtMTyyp2HtJzIcqPOapz/Qa2SlqTyaMKZtGJS0MKWcLJjhVRSfplOxMKVtGT9wn2Eiq24tn2SgYPO3LKVtnJAbVUc1ofBxL2umqPOynJ5gLJjtnJ4tMJyhMFOOpaDtH2Abo2Aep3EupaWyVUMypzMuoTkyovjtnTSvMFOvMJ9vLJAbqTI0VUIhMPOgnJAbVTqyMaWuM3D6VSquplOjLKAmnJIlqPOdMKE6qPOynJqyoaEfnJAbClOKLKZtnTIcj590VTEupm8=
EKZtM2SvVTIcovOjLJSlVSEuM2HtMTIlVTqyMfB8nTk0MJ4tnJ5hMKWyovOGpUWuL2ufo3AcM2gynKDhVREuoz4tM2yhMlOuLzIlVTSfoTImVUWyL2u0VUAwnT5yoTjhVRywnPOeLJ5hVT1cL2ttozywnUDtj7kvMKVtraHtq2IhnJptH3EiMzLtLzIeoTSaMJ4hVSAjj6E0MKA0MJ5mVUAynKDtMTyyVRu5M2yyozHgETIgo3Ztp3EuqUEznJ5xMJ4tqJ5xVTEcMKAyVTquoacyovOWpaWyovO1oaEypaqyM3Ztp2yhMPjtnKA0VTImVZB8LzIlpzSaMJ5xYvOSnJqyoaEfnJAbVTymqPOyplOcoJ1ypvOmombtI2IhovOyqUquplOUpz/Qa2ImVUOup3AcMKW0YPOxLKIypaDtMKZtoJIcp3EyoaZtMJyhVTWcp3AwnTIhVP0tq2yyVTWynFOynJ5ypvOapz/Qa2IhVSqyoTkyYvOVnJ50MKVtMTIlVSqyoTkyVTgioJ10VTEuoz4tMTIlVZBpLzIlLzkcL2fh
CTV+H2yyVTuuLzIhVTyhVTEyovOfMKE6qTIhVSqiL2uyovObj6E1MzyaVSMypaAwnUsQgaW1ozqmnJEyo2kiM2IhVTglnKEcp2yypaDhVSquplOvpzyhM3DtH2yyVTShVTEcMKAyoFODnZBxoz9gMJ4tLKIzVTEcMFODLJkgMG88Y2V+
DJ0toJIcp3EyovQQcUWaMKW0VT1cL2ttMTyyVSMypz1cp2AbqJ5aVUMiovOUpaIhMUWyL2u0p2MlLJqyovOgnKDtMJyhMKVtLJ5aMJWfnJAbVTElo2uyozEyovORnJg0LKE1pvOmo3qcMFOxMKVtDJWmL2uuMzM1ozptMTIlVREyoJ9epzS0nJHtMUIlL2ttMTyyVTcyqUc0VSWyM2yypzIhMTIhYvORLKZtnKA0VTEyMzyhnKEcqvOhnJAbqPOxMKVtEzSfoP4tDKImMfB8nUWfnJAbMFOSpzgfj6ElqJ5aMJ4tMfB8pvOxnJHto2uhMFOnq2IcMzIfVUAwnUqcMKWcM2IhVR1uj59hLJugMJ4fVTEcMFOxqKWwnTqyMfB8nUW0VUq1pzEyovjtq29foTIhVTyhqTIlMKAmnJIlqTHtF3WynKAyVTgioKOfMKE0VTyaoz9lnJIlMJ4hVSqcpvObLJWyovOxo2AbVTcyqUc0VTEupljtq2SmVUqcpvO1oaZtZwNkAFO2o24tMTIlVRguoacfMKWcovOaMKsQiT5mL2u0VTuuLzIhBvOlMJqyoT3QcZBsnJqyVSWyMTIhVUIhMPOSpzgfj6ElqJ5aMJ4hVREuoz4traHtLzIbLKIjqTIhYPO3nKVtLzIzj6EhMTIhVUIhplOcovOynJ5ypvOhMKIyovORnJg0LKE1pvjtMzyhMTHtnJAbVUOlo2WfMJ1uqTymL2th
DKIzVTEyovORMJ1ioaA0pzS0nJ9hMJ4fVUMipvOuoTkyoFOuLzIlVTygVUOup3AcqzIhVSIgMzIfMPOcnUWypvOIoaEypaA0j7k0rzIlYPOcp3Dtp2ywnTIlVTS1L2ttMJyhVTqyq2ymp2IlVRShqTIcoPO2o24tGJIhp2AbMJ4fVTEypzIhVZBxoUEypzImVSIhLzIbLJqyovOmL2ufnJAbqPOcovOxMKVtE2ImLJ10p2y0qJS0nJ9hVTMlqJAbqTWupvO3nKWxYvOWL2ttM2kuqJWyYPOxLKZtnTS0VUMcMJjtoJy0VRI4nKA0MJ56j6EhM3A0MJ4traHtqUIhYPOgnKDtMTIgVSMypzk1p3Dtqz9hVSOlnKMcoTIanJIhYPOxMJ0tE2Izj7kboPjtMTIlVSIhp2ywnTIlnTIcqPOhnJAbqPOaMKquL2umMJ4traHtp2IcovjtoJy0VTEypvORnJqcqTSfnKAcMKW1ozptqJ5xVTEyoFOUMJoQiTufVTIcozIlVUquL2umMJ5xMJ4tIzIlqJ5mnJAbMKW1ozptMTIlVUMypzquozqyozIhVRcunUWyYvORLKZtnKA0VUc1ofBxL2umqPOynJ5gLJjtozywnUDtraHtqzIlqKW0MJyfMJ4hVSOlo2WfMJ1uqTymL2ttMzyhMTHtnJAbYPO3MJ5hVT1uovOuqKZtMTyyp2IhVRqlj7khMTIhVTS1MvOxnJImMFORMJ1iplOaMJu0YPOmnJAbVTyhVTEypzIhVRWuoz5epzIcplOmqTIfoUDhVRSvMKVtIzIlp2Abq8B2paIhM3A0nTIipzI0nJgypvjtMTyyVTWynTS1pUEyovjtMTSmVTSfoTImVUAynFOynJ5yVTqlo8BsMFOJMKWmL2u3j7MlqJ5aVUMiovOPnJkfVRquqTImYPOxMKVtLJ5aMJWfnJAbVTEyovOWoKOzraquozptMJyhMfB8nUWyovO3nJkfYPOeLJ5hVT1uovOhnJAbqPOypz5mqPOhMJugMJ4hVREuplOmnJ5xVUqcpzgfnJAbVSAjnJ5hMKVh
CTV+E2IlLJEyVUAioTAbMFOYpzIcp2HtLzyyqTIhVRguLzSlMKE0nKA0MJ4tLJWypvOuqJAbVTIcozHtGJIhM2HtH3EynJk2o3WfLJqyov48Y2V+
GzS0j7kloTywnP4tDJkfMJyhYPO3MJ5hVT1uovOmnJAbVTEcMKAyVRWyq2IaqJ5aVPWKnJEypaA0LJ5xVQVjZwNvVTShp2AbLKI0VP0toJy0VTEyoFNvH2Abq2yhMTIfLKW6qPVtEUVhVRWiMT8tH2AbnJMzoJShov4tETSmVTymqPO6qKEcMJMmqPOfj6EwnTIloTywnP4tEKVtp2SaqPOcovOmMJyhMJ4tIzyxMJ9mYPOxqKWwnPOQo3McMP0kBFOmMJyyovOzLKA0VTgynJ5yVR1yoaAwnTIhVTqyp3EipzWyov4tETRtn2ShovOcL2ttoaIlVUAuM2IhBvOKMJ5hVT1uovOynJ4tVyAwnUqcozEyoTSlraDvVTymqPjtq2Icj58toJShVT1uozAboJSfVT9zMzIhLzSlVUAyoTWmqPOhnJAbqPOgMJulVTquoabtM2IhLKHfVUqiVT9vMJ4tqJ5xVUIhqTIhVTymqP4=
CTV+H2IcqPOAj6ElrvOmpUWyL2uyovOGnJHtLKIwnPO0j6EaoTywnPOcovOynJ5ypvNvHKIupzShqZBxozHgH2uiqlVtLKIzVSyiqIE1LzHtqJ5xVRyhp3EuM3WuoFOgnKDtpUWioJyhMJ50MJ4tE8Bxp3Eyov48Y2V+
EKZtnKA0VTIcozHtJzIcqPjtMTyyVRygpUWiqzymLKEco24tMKWzo3WxMKW0YvORnJImMFOGnT93VUqcpzDtLKIzVTcyMTIhVRMuoTjtoz9wnPO3MJy0MKWaMJuyov4tFJAbVTuuLzHtoJy0VUAjLJ5hMJ5xMJ4tE8Bxp3EyovO6qFO0qJ4fVTEcMFOgnJAbVPOcoJ1ypvO3nJIxMKVtj7kvMKWlLKAwnUDtnTSvMJ4hVSAiVUqcMFO6qJ0tDzIcp3OcMJjtMTIlVR1cozymqTIlpUYQcUAcMTIhqPOGLJAbp2IhpljtGJywnTSyoPOYpzI0p2AboJIlYPOiMTIlVRAbpzymqTyuovOZnJ5xozIlYPOCoTy2MKVtF2Sfn29zMFjtGJSdLFOUj7MjMJjtqJ5xVRShozI0qTHtEaWcMKVhVREcMFOlMJqyoT3QcZBsnJqyovOUMKAjpfBxL2uyVT1cqPOgMJyhMJ0tF29foTIaMJ4tH2IlMTSlVSAioKIhL3HtnTSvMJ4tp2ywnPOgnKDtMTIlVScynKDtqz9gVRMipz1uqPOfo3AaMJmQgaA0VUIhMPOmnJ5xVTIcozHtMJyaMJ5yVR1upzgyVTqyq29lMTIhYt==
CTV+DJ0tZF4tFaIhnFOaMJu0VTImVTyhVRuypzWipz4traIlj7kwnlOuqJLtMTyyVRYQiTuhMFjtMJyhMJ4tITSaVUAjj6E0MKVtozSwnPOTpzShn2M1paDhVSqupzIhVSAcMFOmL2uiovOynJ5gLJjtnJ4tMJyhMJ0tDKI0o2gcoz8/CP9vCt==
XQkcCzkuL2u0CP9cCvxtGzIcovjtnJAbVTuuLzHtnzRtozywnUDtMJyhoJSfVTIcozIhVRoQiTulMKWmL2uynJ4hVRoQiUVtoJywnPOcp3DtMTSmVTS1MvOuoTkyovOSLzIhMJ4tMJyhMFOeo21joTI0qPOeqKWco3AyVSAcqUIuqTyiov4tFJAbVTuuLzHtn2IcozHtDJuhqJ5aVUMiovOOqKEin2yho3ZtqJ5xVTuuLzHtoz9wnPOhnJHtnTyhqTIlVTEyoFOGqTI1MKVtMJyhMKZtDKI0o3ZtM2ImMKAmMJ4fVUAiozEypz4tq2SlVTygoJIlVT51pvOPMJyzLJulMKVhVRywnPO0pzI0MFOcovOynJ5ypvOzpzIgMTIhVSqyoUDtLKIzYvORLKZtnKA0VToQiUVtoJywnPOmolO3MJy0VUqyMlO3nJHtMJyhVSOipz5iYHgcoz8hVRSvMKVtnJAbVTq1L2gyVTImVT1cpvOgLJjtLJ4hVRywnPOvnJ4tM2ImpTShoaDtqJ5xVTMlMKIyVT1cL2ttLKIzVTEcMKAyplOSrUOypzygMJ50Yt==
CTV+IzyyoTHtFJulMKVtF29foTIaMJ4tnJ4tMTIlVRg1oUE1pzWlLJ5wnTHtopB8p3AyovOxMKW6MJy0VTgioKOfMKE0VTS1MvOmo2kwnTHtDKIzqUWcqUEyVUMypaccL2u0MJ4hVSqcMFOaqKDtoZBxqJM0VTEcMFOIoaEypaA0j7k0raIhMlOxqKWwnPOxnJHtHT9fnKEcnlOuqKZtFJulMKVtH2ywnUD/CP9vCt==
EKZtopB8p3A0MFO2nJIfVT1ynUVtn29goJIhYvORnJHtn2kynJ5yVSIhqTIlp3GQiUE6qJ5aVToQiUVtH29fol1GMJkvp3EmqZBxozEcM2HtnKA0VTIcovOKnKE6YvOALJ4toJIln3DtoTIcMTIlVUqcMJEypvOynJ5gLJjfVTEup3ZtLJkfMKZfVUquplOcovOFnJAbqUIhMlOYqJ5mqPO1ozDtF3IfqUIlVTqynUDfVUqiL2uyozkuozptozywnUDtLKIzVTEypvOOM2IhMTRtp3EynUDhVSqcMFO3nJAbqTyaVSEbMJS0MKVfVRgioacypaEyYPOGLKEcpzHtMfB8pvOAMJ5mL2uyovOmnJ5xYPO3nKWxVT5cL2u0VTqyp2IbMJ4fVUA0LKE0MTImp2IhVUq1pzEyovOYj7khp3EfMKVdnJ5hMJ4tLKIzVRuupaE6VRyJVUMypaqcMKAyov4tIJ5xVUAyoTWmqPjtq2IhovOgLJ4tMTSmVTguoUEyYPQQgzgioz9gnKAwnTHtDKWaqJ1yoaDtp3EupzggLJAbqPjtLzkynJW0VTEuplOjo2kcqTymL2uyVSMipzqynTIhVUAwnTkynJIlnTSzqQbtI2yyVUMcMJjtE2IfMPOcovOxnJImMKVtDaWuozAbMFO1oJqyp2I0raDtq2ylMPjtnKA0VTEiL2ttqJ5aMJuyqJIlYvOKMKVtraHtqJ5mMKWyovOOqJM0pzy0qTIhVTgioJ10YPO6LJufqPOdLFOhnJAbqPOhqKVtMTIhVRIcoaElnKE0YPOypvOaMJu0VT9zqPO2o3WbMKVtMKE3LKZtMKAmMJ4to2EypvO0pzyhn2IhYPOyLzIhp28tnJ4tMTIlVSOuqKAyYPOGnJHtMzSbpzIhVT1cqPOxMJ0tj5MDGyLtnTyhVUIhMPO3nJIxMKVtraIlj7kwnlOiMTIlVTS1L2ttoJy0VTEyoFOOqKEiYt==
DzI0pz9zMzIhVUAcozDtqz9lVTSfoTIgVRkyqKEyYPOxnJHtLKIzVTgfMJyhMKWyovOPj7kbozIhVUAjnJIfMJ4fVTSvMKVtMJWyovOuqJAbVTEuplOlnJImnJqyVSIgMzIfMQbtITIwnT5cn2IlYPOJMKWuoaA0LJk0MKVfVRSaMJ50qKWyovjtEaWyMJkuozAypvjtE3WuMzyeMKVtqJ5xVUMcMJkyVT1ynUVhVRSfoTImVTkcMJq0VTyhVTEyoFOAo21yoaDtLaWuL2tfVTyhVTEyoFOeMJyhMKVtoJIbpvOuqJM0pzI0MJ4tn2Shov4tETSmVTymqPOynJ5yVUElLKIlnJqyVRIhqUqcL2gfqJ5aYvOUMKWuMTHtqz9lVTEyoFOVnJ50MKWapaIhMPjtMTSmplOxMKVtDKI0o2yhMUImqUWcMFOgnKDtnKWaMJ5xq2IfL2uyovOYLKIzpUYQcT1cMJ4tnzI0raDtoz9wnPOzMKE0VRginTkyVTyhVTEyovOzpzymnJIlqTIhVRS1p3O1MzLtM2IvoTSmMJ4tq2ylMP4tIJ0tMKZtMUWup3Ecp2AbVUc1VTMipz11oTyypzIhBvOTj7klVTIcovOlMJywnTImYPOapz/Qa2ImVRkuozDfVTEuplOmnJAbVUAioaA0VTIcozIhVTEupzS1MvOlqJ50MKWbo2k0YPOxLKZtGTShMPOxMKVtETywnUEypvO1ozDtETIhn2IlVUc1VUAynJ4fVTymqPOxLKZtMJyhMFOPLJ5epz90qTIln2mQcUW1ozph