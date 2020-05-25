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Montag, 25.05.2020 - 05:00
5 min

"Ein Witz": Florian Schroeder fordert Hilfe für Kultur

Er kommt ohne Führerschein ins Autokino Herborn: Im Interview spricht Florian Schroeder über ein Experiment, Verschwörungsideologen und die schwierige Lage der Kulturbranche.

Christian Hoge: Redakteur Dillenburg
Von Christian Hoge
Redakteur Dillenburg
Foto: Frank Eidel

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Fotos
Foto: Frank Eidel

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War in den vergangenen Jahren mehrfach in Herborn: Florian Schroeder im Mai 2012 in der "KuSch". Archivfoto: Helmut Blecher)

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ZUR PERSON: FLORIAN SCHROEDER

Florian Schroeder (40) ist seit Herbst 2017 mit seinem Bühnenprogramm "Ausnahmezustand" in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Tour. Aktuell geht er zudem täglich mit seiner "Quarantäne-Show" auf Instagram live und spricht online mit prominenten Gästen aus Politik, Kultur und Comedy. Die Videos sind im Anschluss auch auf Youtube verfügbar.

Der in Lörrach (Baden-Württemberg) aufgewachsene Berliner tritt im Fernsehen und im Radio in verschiedenen Formaten auf: Er moderiert die SWR-Kabarettsendung "Spätschicht", sein Late-Night-Formt "Die Florian Schroeder Satireshow" läuft auf Programmen der ARD. Auf WDR 2, radioeins und hr1 ist Schroeder wöchentlich mit seinen Radiokolumnen zu hören. Zu seinen bekanntesten Programmen gehört auch eine Bühnenshow mit Ex-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück

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