Einbrecher klauen in Herborn Elektronik für 30 000 Euro

HERBORN - Einbrecher haben in Herborn in der Nacht zu Mittwoch bei Radio Weller in der Hauptstraße Elektronikartikel im Wert von etwa 30 000 Euro gestohlen. Gegen 3.45 Uhr brachen sie die Eingangstür auf, zertrümmerten im Laden mehrere Glasvitrinen und stahlen Handys und Tablet-Computer der Marken Apple, Samsung und Huawei. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 33 000 Euro. Die Polizei fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Hauptstraße aufgefallen? Hinweise erbitten die Ermittler in Herborn unter Telefon 0 27 72-4 70 50.