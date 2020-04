"Eine echte hessische Perle"

Eine der Stationen: Tobi Kämmerer (Mitte) im Tierpark Herborn mit Britta Löbig bei den Erdmännchen. Archivfoto: Siegfried Gerdau

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN (red). Eine Erdmännchen-Familie, ein geheimnisvoller Brunnen und das wohl kleinste Restaurant Hessens - das sind nur drei der Dinge, die es für Tobi Kämmerer und seine Zuschauer in "Tobis Städtetrip" zu entdecken gibt. Das hr-fernsehen zeigt den Film über Herborn am Dienstag, 14. April, um 20.15 Uhr.

Gedreht wurde Ende Februar - in noch vollen Straßen und geöffneten Lokalen und Geschäften. Jetzt soll das 45-minütige Stadtporträt den Hessinnen und Hessen Tipps für einen gelungenen ersten Ausflug nach der Kontaktsperre geben. Aufgrund der aktuellen Lage kann sich der Beginn der die Sendung eventuell etwas nach hinten verschieben. In der ARD-Mediathek ist sie aber auch schon jetzt jederzeit abrufbar.

Im Tierpark Herborn in Uckersdorf, einem echten Familientipp, besucht hr3-Radiomoderator Tobi Kämmerer Britta Löbig und ihre Erdmännchen-Familie. Außerdem lernt er das männerfeindliche Papageienmädchen "Jako" kennen und lieben.

Vom Tierpark bis zu

einem vergessenen Brunnen

Mitten in der Altstadt geht Kämmerer dann auf Entdeckungsreise und findet in einem kleinen Geschäft nicht nur die zwei netten Mitarbeiter Eva und Frank Sträßer, sondern auch einen fast vergessenen Brunnen - mitten im Laden. Mit einer Spezialkamera versucht er herauszufinden, was sich unten im Brunnen versteckt.

Eine weitere Station ist das Mini-Restaurant von Lula Leitloff am schönen Kornmarkt. Im wahrscheinlich kleinsten Restaurant Hessens probiert der Moderator den vegetarischen Burger von Lulas Mutter und trinkt einen "Äpplerhannes" - ein Mixgetränk aus Apfelwein, Johannisbeersaft, Limette und Minze. Die Ideen, welche Orte im Rahmen des Städtetrips unbedingt besucht werden sollen, kamen von den Einwohnern und von Herborn-Fans. Sie hatten dem Moderator vor dem Dreh per Facebook ihre Tipps gegeben. Gefilmt wurde mit einer besonders kompakten Kameratechnik: Das Gerät ist kaum größer als ein Handy. Dadurch können Szenen gedreht werden, die mit größeren Kameras so nicht möglich sind.

45-minütige Tour

vor der Corona-Zeit

Entstanden ist eine 45-minütige, filmische Entdeckungsreise. Das Fazit von Tobi Kämmerer: "Herborn ist eine echte hessische Perle mit spannenden Orten und sehr netten Einwohnern. Diese Stadt ist definitiv einen Städtetrip wert - wenn auch erst in der corona-freien Zeit."