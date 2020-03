Einmal Osterhase zum Mitnehmen, bitte

Selbstbedienung: Das Team der Uckersdorfer Schmiede um Hartmut Heuser hat die Regale im hinteren Bereich des Gebäudes mit allerlei Bastelsets für Kinder bestückt. Wer will, kann sich gegen eine kleine Spende einfach etwas mitnehmen. Foto: Tanja Eckel

Herborn-Uckersdorf (teck). Kein Kindergarten, keine Schule. Damit in dieser Situation bei den Jüngsten keine Langeweile aufkommt, hat sich das Team der "Alten Schmiede" in Uckersdorf etwas einfallen lassen: Seit Montag können dort Bastelsets abgeholt werden - und zwar völlig kontaktlos.

Normalerweise treffen sich in der "Schmiede" der evangelischen Dekanatsjugend an der Dill regelmäßig Kinder und Jugendliche, um zu basteln, zu spielen, sich auszutauschen oder um zu beten. Das ist derzeit natürlich nicht möglich. Und so entstand die Idee zu der "Take away"-Aktion.

Seit Montag gibt es in dem alten Backsteingebäude in der Langen Straße 13 Bastelsets zum Mitnehmen. Damit das in Zeiten von Corona möglichst gefahrlos funktioniert, liegen die Materialien im Unterstand hinter dem Gebäude in Regalen aus. Hier kann sich jeder gegen eine kleine Spende bedienen. Und auch das geht "kontaktlos": Das Team um Dekanatsjugendreferent Hartmut Heuser hat eine Art Klappe gebaut, durch die das Geld einfach eingeworfen werden kann. Mehr als 300 Tütchen mit Bastelideen für Mädchen und Jungen im Kindergarten- und Grundschulalter haben Mitarbeiter der Uckersdorfer Schmiede in den vergangenen Tagen zusammengestellt. Dabei dreht sich alles um die Passions- und Osterzeit: Kleine Teelichthalter mit Küken aus Holz oder große hölzerne Osterhasen finden sich ebenso in den Regalen wie allerlei verschiedene Bastelbögen aus Tonpapier. "Alles kann ohne großen Aufwand daheim zusammengebaut werden", sagt Hartmut Heuser. Meist braucht es dafür nur bunte Stifte, Kleber und eine Schere.

Aktion läuft

noch bis zum 8. April

Heuser bittet allerdings darum, nur kleine Mengen mitzunehmen. "Das ein oder andere können wir aber sicher auch nachliefern."

Die Aktion läuft noch bis zum 8. April (Mittwoch). Bis dahin können die Bastelsets immer in der Zeit zwischen 9 und 19 Uhr in der "Alten Schmiede" abgeholt werden. In besonderen Fällen liefert das Team auch aus. Info: fb.me/schmiedeuckersdorf, instagram.com/schmiedeuckersdorf oder bei Hartmut Heuser unter 0176-54 65 23 40.