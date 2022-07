Einrad und Jonglage auf dem Herborner Marktplatz

Zeigt ihre Kunst am Freitagnachmittag in Herborn: die Einrad-Artistin Janna Wohlfarth aus Dorsten. Foto: Marie Wehmschulte

HERBORN - Sie ist Einrad-Weltmeisterin und Trägerin verschiedener Kabarett- und Festival-Preise: Janna Wohlfarth ist inzwischen Artistin und verbindet gekonnt Einrad und Jonglage.

Auf Einladung des Herborner Stadtmarketings gastiert sie am Freitag, 15. Juli, in der Stadt und zeigt dort ab 14 Uhr mehrere Straßenshows. In ihrer "Janna Cycle Show" führt die Dorstenerin dem Publikum vor, was es bedeutet, ein Leben lang Einrad zu fahren. Sie kombiniert Weltklasse-Tricks auf dem einrädrigen Gefährt und tänzerische Hut-Jonglage und will damit die Zuschauer verzaubern. Mit ihrer 20 Jahre umfassenden Erfahrung führt die Artistin auch einzigartige Darbietungen in drei Metern Höhe vor. Die Shows am Freitag starten gegen 14, 15.30 und 17 Uhr am Marktplatz.