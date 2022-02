Er klingelt Sturm: Zeuge für Feuer in Herborn gesucht

Symbolfoto: Kalle Kolodziej/Fotolia

HERBORN - Herborns Polizei sucht nach einem wichtigen Zeugen für einen nach Brand: Er hat am 6. Februar Anwohner gewarnt, als es an der Amtsgerichtskreuzung brannte - sich aber später weder bei der Feuerwehr noch bei der Polizei gemeldet.

Gegen 3 Uhr seien damals alarmierten Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, berichtete Polizeisprecher Guido Rehr am Mittwoch. Die Brandstelle befand sich an dem Eckhaus der Au- und Westerwaldstraße hinter einem Holzschuppen, der als Lagerraum diente. Die Flammen waren zwar schnell gelöscht, sie hatten aber acht Mülltonen, die Fassade des Schuppens und Teile des Dachs in Mitleidenschaft gezogen.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Ein Passant habe es damals bemerkt und bei Anwohnern Sturm geklingelt, er sei danach aber nicht mehr in Erscheinung getreten. Nun bittet die Kriminalpolizei in Dillenburg diesen Mann, sich bei ihr unter Telefon 0 27 71-90 70 zu melden.

Gibt weitere Zeugen, die Hinweise geben können?

Die Ermittler hoffen außerdem auf weitere Hinweise von anderen Zeugen und fragen: Wer hat am 6. Februar vor 2.55 Uhr verdächtige Personen an der Amtsgerichtskreuzung gesehen? Hat sich jemand in sozialen Medien oder über einen Messenger-Dienst mit der Tat gebrüstet? Auch hierzu nimmt die Kripo Hinweise unter Telefon 0 27 71-90 70 Hinweise entgegen.