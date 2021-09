Erik Heubel holt sich Schönbacher Dorfmeistertitel

Elfte Schönbacher Schwimm-Dorfmeisterschaft: die Sieger und Platzierten. Foto: Förderverein Schönbad

HERBORN-SCHÖNBACH - Herborn-Schönbach (red). Schönes Wetter hat die elfte Dorfmeisterschaft im Schwimmen im Schönbacher Freibad begleitet. Dessen Förderverein richtete die Wettkämpfe in fünf Disziplinen aus.

Die schnellste Zeit über 50 Meter Freistil schwamm Björn Heinz in 43:01 Sekunden. Über 100 Meter Brust siegte bei den Jugendlichen Gesa Klein in 2:09,63 Minuten und bei den Erwachsenen Erik Heublein in 2:01,26 Minuten.

"Der alte Sack und Kids" holen sich den Staffel-Titel

Das Streckentauchen für Starter bis zwölf Jahre entschied Tom Eisert mit 26 Metern für sich. In der Klasse ab 13 Jahre schaffte Erik Heublein 30 Meter und holte sich so seinen zweiten Titel. Bei der 4 x 50-Meter-Staffel schwamm die Mannschaft "Der alte Sack und Kids" in der Zeit von 3:47 Minuten auf den ersten Platz. Sieger beim Flipspringen wurde Felix Eisert mit 8,16 Punkten.

Besonders freute es die Veranstalter, dass sich in diesem Jahr wieder viele Kinder und Erwachsene spontan zu den Wettkämpfen angemeldet hatten. Für das leibliche Wohl sorgte das Kiosk-Personal.