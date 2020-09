Erst künstlicher Stau bremst Irrfahrt eines Haigerers aus

Symbolfoto: Harald Kaster

HAIGER/HERBORN - Wegen Nötigung, Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheit am Steuer sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte hat die Dillenburger Polizei Ermittlungen gegen einen 67-jährigen Audifahrer aufgenommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnte erst ein künstlicher Stau die Fahrt des Haigerers am Freitagabend auf der A45 bei Herborn stoppen.

Laut Polizei meldete sich gegen 18 Uhr ein besorgter Verkehrsteilnehmer über die 110. Er war auf der B54 vom Westerwald kommend in Richtung Haiger unterwegs. Der Fahrer eines Audi SUV fuhr dort trotz der erlaubten 100 Stundenkilometer deutlich langsamer über die Bundesstraße, sodass sich bereits eine Kolonne hinter ihm gebildet hatte. Nach und nach gelang es den anderen Autofahrern, den Audi zu überholen. Als der Zeuge hierzu ansetzte, beschleunigte der Audifahrer laut Polizei plötzlich, verhinderte das Überholen und fuhr anschließend wieder deutlich langsamer vor dem Zeugen her. Einen zweiten Überholversuch wollte der SUV-Fahrer genauso verhindern. Dem Zeugen gelang es trotzdem, sich mit seinem Wagen vor den Audi zu setzen. Daraufhin fuhr der Audi deutlich laut Polizei viel zu dicht auf seinen Vordermann auf. Am Kreisverkehr der Kalteiche stoppte der Zeuge seinen Wagen und wollte den Audifahrer zur Rede stellen. Dieser überfuhr die Fahrbahnbegrenzungen und fuhr davon. Daraufhin informierte der Zeuge die Polizei und blieb an dem Audi dran, um eine Streife heran zu lotsen.

"Es folgte eine Irrfahrt nach Würgendorf, Holzhausen, Haiger-Allendorf, Haiger und Sechshelden. Am dortigen Kreisverkehr stieß eine Streife der Dillenburger Polizei hinzu", teilte die Polizei weiter mit. Hier drehte der Audifahrer, fuhr zurück nach Haiger, fuhr durch den dortigen Kreisverkehr und entfernte sich erneut in Richtung Dillenburg. "Während der gesamten Fahrt signalisierten die Polizisten dem Fahrer unter anderem mit Blaulicht und Einsatzhorn anzuhalten", berichtet die Polizei weiter. Er ignorierte die Streife und fuhr an der Anschlussstelle Dillenburg auf die A45 in Richtung Herborn auf. Weitere Versuche ihn zu überholen oder zum Anhalten zu bringen schlugen laut Polizei fehl.

In der Zwischenzeit bremste eine Streife der Autobahnpolizei den Verkehr kurz hinter der Anschlussstelle Herborn-West ab, sodass ein künstlicher Stau entstand, der auch der Audifahrer ausbremste. Als die Polizisten ihn aufforderten, seinen Wagen zu verlassen, weigerte er sich. Die Polizisten mussten ihn gewaltsam aus dem Fahrzeug ziehen und nahmen ihn fest. Hierbei wehrte sich der Fahrer vehement. Der künstliche Stau wurde kurz darauf wieder aufgelöst.

Der 67-jährige Haigerer musste mit auf die Herborner Wache. Da er offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an. Einem Alkoholtest stimmte er nicht zu. Angehörige holten ihn anschließend von der Dienststelle ab.