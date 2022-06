Erweiterung der Fußgängerzone in Herborn: Skepsis ist groß

Am Mittwoch, 15. Juni, findet in Herborn in der Aula an der Hohen Schule um 18.30 Uhr eine Bürgerversammlung statt. Derweil läuft eine Unterschriftensammlung gegen eine Erweiterung der Fußgängerzone. Angaben von Initiator Herbert Wolff zufolge, haben bereits mehr als 400 Anwohner, Gastronomen und Geschäftsleute unterschrieben. "Wir möchten nicht fremdbestimmt werden. Schließlich geht es hier auch um unsere Lebensqualität", sagt Wolff, der am Kornmarkt lebt. (tkö)