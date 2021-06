Es kreucht und fleucht - aber in diesem Jahr erst später

Klitzekleiner Baumkiller: ein "Buchdrucker" oder auch "Großer Achtzähniger Fichtenborkenkäfer" - hier im Vergleich zu einer Ein-Cent-Münze. Er ist einer der bedeutendsten Forstschädlinge. In den beiden vergangenen heißen und trockenen Jahren hatten er und seine Artgenossen überall im Land leichtes Spiel mit geschwächten Fichten, die sich wegen des Wassermangels nicht so wie bisher gegen die Käfer wehren konnten. Archivfoto: Uli Deck/dpa

Warnung: An vielen Waldwegen in der Nähe von größeren Eichenbeständen - so wie hier in Sinn - haben die Forstämter Schilder aufgehängt, die auf die Gefahren hinweisen. Foto: Martin H. Heller