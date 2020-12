2 min

"Etwas zurückgeben": Herborner Gyros-Grill verschenkt Speisen

An Heiligabend verteilen der Gastronom Ioannis Panagiotidis und sein Team vom Gyros-Grill am Hintersand warme Mahlzeiten - an Hilfsbedürftige und Menschen, die alleine sind.

Von Christian Hoge Redakteur Dillenburg