Familie Simon bleibt die Flucht verwehrt

- Austraße 12: Julius Salomon, geboren am 26. Februar 1899 in Werdorf; Meta Salomon (geb. Stern), geboren am 22. Januar 1909 in Niederweidbach; Silvia Salomon, geboren am 15. November 1933 in Herborn

- Hainstraße 11: David Löwenstein, geboren am 25. September 1866 in Langendernbach; Rosa Löwenstein (geb. Blumenthal), geboren am 24. November 1868 in Weyer; Lina Rosenbaum (geb. Hecht), geboren am 9. Dezember 1873 in Oberzell

- Hauptstraße 80: Leopold Hecht, geboren am 15. November 1862 in Rennerod; Selma Hecht (geb. Homburger), geboren am 31. Dezember 1876 in Frankfurt am Main

- Mühlgasse 32: Ferdinand Schmidt, Jahrgang 1882

- Nassaustraße 3: Josef Hattenbach, geboren am 19. Mai 1877 in Hoof bei Kassel; Rosa Hattenbach (geb. Katzenstein), geboren am 15. Juni 1884 in Volkmarsen; Selma Levi (geb. Hirsch), geboren am 17. April 1904 in Haiger; Berta Levi (geb. Dannheisser), geboren am 27. Juni 1873 in Essingen; Henriette Lucas, geboren am 26. April 1862 in Herborn

- Westerwaldstraße 2: Selma Witzell (geb. Herzberg), geboren am 21. Mai 1909 in Frankfurt am Main.

- Das Konzentrationslager Auschwitz war ein deutscher Lagerkomplex der Nazis im vom Deutschen Reich annektierten Teil von Polen. Etwa 90 Prozent der Gefangenen waren Juden. Die Zahl der Todesopfer dort beläuft sich auf 1,1 bis 1,5 Millionen. Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee den Komplex. In der Nachkriegszeit ist "Auschwitz" zu einem Symbol für den Holocaust geworden. Der Jahrestag der Befreiung ist seit 1996 in Deutschland und seit 2005 international der "Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus"