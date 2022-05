FC "Wacker" Merkenbach will endlich wieder feiern

Es geht um mehr als "nur" um Fußball: Der FC "Wacker" Merkenbach lädt zum Pfingstfest mit Disco und Bürgerfrühschoppen ein. Archivfoto: Steffen Bär

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN-MERKENBACH - Zwei Jahre Corona-Pause sind genug. Das denken sich die Verantwortlichen vom Fußballclub (FC) "Wacker" Merkenbach und wollen endlich wieder feiern. Sie laden Mitglieder, Fans und Gönner für das Pfingstwochenende auf das "Kippelchen" ein.

Zum Auftakt bestreitet der FC mit seinen beiden Seniorenmannschaften die letzten Heimspiele dieser Saison vor heimischer Kulisse. Am Samstag, 4. Juni, um 13 Uhr beginnt die B-Liga-Partie des FCW II gegen den FSV Manderbach, gefolgt vom A-Liga-Duell der ersten Mannschaft gegen SSC "Juno" Burg II mit Anpfiff um 15.30 Uhr.

Danach beginnt das "Wacker"-Pfingstfest am Rasenplatz mit Musik der 80er- und 90er-Jahre. Eintritt wird nur zu den Spielen erhoben.

Am Sonntag, 5. Juni, beginnt um 11 Uhr ein Bürgerfrühschoppen zum Saisonausklang. Auch Wandergruppen sind dort zu einer Einkehr gerne willkommen. Fünf Wochen später, am 9. Juli, findet ein Hobbyfußball-Turnier statt. Gespielt wird ab 10 Uhr mit sechs Feldspielern plus Torwart auf einem Kleinspielfeld im Turniermodus. Im Anschluss an die Finalspiele steigt bei Musik aus der Konserve eine "Afterplay-Party".

Verein nimmt bis 15. Juni Anmeldungen entgegen

Teams, die an dem Turnier teilnehmen möchten, können sich bis 15. Juni (Mittwoch) per E-Mail an pobigmicha @gmx.de oder thorsten-blaas@online.de anmelden. Das Startgeld beträgt 25 Euro.

Einen Tag später am Sonntag, 10. Juli, startet der FC "Wacker" um 11 Uhr einen weiteren Bürgerfrühschoppen auf dem "Kippelchen". Gegen 11.30 Uhr werden mehrere "Wacker"-Spielergenerationen in einem Match aufeinandertreffen.

Man darf gespannt sein, welcher ehemalige Kicker noch einmal in den gelb- schwarzen Vereinsfarben die Schuhe schnürt. Im Anschluss spielt die Jugendabteilung.