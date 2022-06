Feierstunde zum Führungswechsel

Abschied und Neuanfang: Dr. Secil Akinci (4.v.l) ist die Nachfolgerin von Elke Römig (3.v.r) an der Klinik für Psychosomatik. Mit auf dem Foto (v.l). SPD-Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt, Kreissozialdezernent Stephan Aurand, Vitos-Geschäftsführer Martin Engelhardt, Jochen Schütz, Bürgermeisterin Katja Gronau und Landesdirektorin Susanne Selbert. Foto: Vitos Klinik

HERBORN - Zum 1. Januar hat Dr. Secil Akinci die Leitung der Vitos Klinik für Psychosomatik Herborn übernommen. Damit löste sie Elke Röming ab, die die Klinik seit 2016 leitete und jüngst in den Ruhestand gegangen ist. Bei einer Feierstunde im Festsaal von Vitos Herborn, zu der Geschäftsführer Martin Engelhardt eingeladen hatte, überreichten sich beide Führungskräfte nun den Staffelstab.

Sozialminister übermittelt Grüße per Videobotschaft

Den Auftakt des Festaktes bildete ein Gruß von Kai Klose. Der hessische Minister für Soziales und Integration übermittelte via Videobotschaft Glückwünsche der Landesregierung an die scheidende sowie an die neue Klinikdirektorin. In seiner Ansprache betonte er die Bedeutung der Klinik für die Region und sprach Dr. Akinci aufgrund ihrer großen Expertise sein Vertrauen für ihre verantwortungsvolle Aufgabe aus.

"Wir schätzen uns glücklich, eine Klinikleiterin gewonnen zu haben, die von ihren beruflichen und persönlichen Erfahrungen her breit aufgestellt ist und die sowohl in der Psychotherapie als auch in der Psychosomatik hervorragend qualifiziert ist", sagte die Vitos-Aufsichtsratsvorsitzende und Landesdirektorin Susanne Selbert.

Jochen Schütz, Vitos Konzerngeschäftsführer Personal und Finanzen, verwies auf die großen Verdienste von Elke Röming für die psychosomatische Fachklinik: "Elke Röming hat die Klinik erfolgreich weiterentwickelt - sowohl fachlich, als auch strukturell. Unter ihrer Leitung konnte die Klinik weit mehr Patienten eine stationäre Behandlung anbieten. Außerdem hat sie eine Adoleszentenstation aufgebaut, um für psychisch erkrankte junge Menschen eine Versorgungslücke zu schließen."

Dr. Secil Akinci kennt die Klinik in der Austraße bereits seit 2021, als sie zunächst als Stellvertreterin Elke Römings dort startete. Bevor die Klinikdirektorin zu Vitos Herborn kam, war sie als Oberärztin in der psychosomatischen Klinik des Universitätsklinikums Gießen-Marburg tätig, wo sie sechs Jahre die Ambulanz leitete.