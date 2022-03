Feuerwehr löscht Brand in Uckersdorf

Die Feuerwehr hatte den Brand an dem Gebäudeanbau in der Uckersdorfer Haarstraße schnell im Griff. Foto: Jörg Fritsch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN-UCKERSDORF - Die Herborner Feuerwehr ist am Sonntag gegen 19.15 Uhr zu einem Brand in die Haarstraße im Herborner Stadtteil Uckersdorf ausgerückt. Nachbarn waren zuvor auf ein Feuer an einem Gebäudeanbau aufmerksam geworden und hatten den Notruf gewählt.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fanden sie nach Auskunft von Stadtbrandinspektor Kai Reeh einen Brand im Bereich eines Holzunterstandes vor, unter dem Brennholz und Mülltonnen gelagert waren. Die Flammen hätten zu diesem Zeitpunkt bereits auf einen Teil des Dachs übergegriffen.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei soll heiße Asche in der Mülltonne das Feuer ausgelöst haben.

Lesen Sie auch: Ukrainehilfe Breitscheid von Spendenflut überrascht

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr aus der Kernstadt auch noch Einsatzkräfte aus den Herborner Stadtteilen Burg und Amdorf.