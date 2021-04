Finanzspritze für die "KuSch" in Herborn

Spendenübergabe: Jörg Michael Simmer (links) nimmt den Scheck von Michael Eichler von der Sparda-Bank entgegen. Foto: "KulturScheune" Herborn

HERBORN - "Freude spenden" - diese beiden Worte seien ein wesentlicher Bestandteil ihrer Image-Kampagne, sagt die Leitung der Sparda-Bank Hessen. In diesem Sinne hat Michael Eichler, der Leiter der Herborner und der Dillenburger Filiale, einen Scheck über 2500 Euro für den Verein "KulturScheune" Herborn an dessen Vorsitzenden Jörg Michael Simmer überreicht. Das Geld stammt aus Mitteln des Gewinnsparvereins der Bank.

"Wir sind froh, dass es ein solch kulturell hochwertiges Angebot in unserer Region gibt, das noch dazu ehrenamtlich betrieben wird", sagte Eichler. Die Unterstützung für die "KuSch" komme zu einem wichtigen Zeitpunkt, sagte Simmer, steckt man doch mitten in den Vorbereitungen für den "KulturzAUber", der vom 11. Juni bis 12. August auf dem Parkplatz hinter dem Theater stattfinden soll.

Verein freut sich auf

20 Open-Air-Abende

"Wir werden in diesen neun Wochen an insgesamt 20 Abenden Musik, Comedy, Kabarett und Varieté unter freiem Himmel anbieten. Ganz nach dem Motto: ,Kultur - aber sicher'", sagte Jörg Michael Simmer und freute sich auf das, was da in knapp zwei Monaten geplant ist.