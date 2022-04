Flohmarkt an der Diesterwegschule hilft ukrainischen Kindern

Benefizaktion: Der Flohmarkt an Herborns Diesterwegschule bringt rund 2500 Euro für die Ukrainehilfe ein. Foto: Martin Krimmel

HERBORN - Der Spendenflohmarkt an der Herborner Diesterwegschule ist ein Erfolg geworden. Schulleiterin Daniela Krusy und die Kinder kamen am Ende auf eine Gesamtsumme von rund 2500 Euro, die nun an die Ukrainehilfe in Breitscheid übergeben werden kann.

Die Schüler verkauften ihre gespendeten Spielsachen und gebastelten Kunstwerke in den Klassenräumen der Diesterwegschule. In der Schulmensa konnten die Besucher und Helfer von den Eltern gespendete Kuchen sowie heiße und kalte Getränke gegen eine Spende erwerben.

Herborns parteilose Bürgermeisterin Katja Gronau steuerte einen selbst gebackenen Kuchen bei.