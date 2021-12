Florian Schroeder blickt satirisch aufs Jahr zurück

Florian Schroeder gibt am Donnerstag seinen satirischen Jahresrückblick in der Herborner "KuSch". Foto: "KulturScheune"

HERBORN - Es ist sein viertes Gastspiel in der "KuSch" in Herborn: Florian Schroeder spielt am Donnerstag, 9. Dezember, sein Programm "Schluss jetzt! Der satirische Jahresrückblick" in der Au.

Deutschland am Ende des Jahres: ein gespaltenes Land. Schroeder analysiert, kommentiert und parodiert. Von der großen Politik bis zu den kleinen Ereignissen des Alltags. Zwölf Monate in neunzig Minuten - schnell, lustig, böse und keine Sekunde langweilig. Und das Beste: Es wird nicht gesungen, nicht geschunkelt, und Heizdecken gibt es auch keine. Dafür aber Satire, Comedy und jede Menge Spaß.

Die Veranstalter in der "KulturScheune" weisen darauf hin, dass aufgrund der verschärften Corona-Regeln das Gastspiel von Florian Schroeder am Donnerstag auf zwei Veranstaltungen aufgeteilt werden muss. Die erste Show beginnt bereits um 18 Uhr (Einlass ist um 17 Uhr), die zweite um 20.30 Uhr (Einlass ab 20 Uhr). Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit.

Gäste, die die Veranstaltung um 18 Uhr besuchen möchten, werden gebeten, sich per Mail an info@kusch-herborn.de zu melden. Unter dieser Adresse können noch wenige Restkarten zum Vorverkaufspreis von 25 Euro bestellt werden.

Für die beiden Veranstaltungen gilt die 2G-Regel, das bedeutet, dass nur vollständig Geimpfte oder Genesene Zugang zum Theater haben. Die Maskenpflicht sowie die Abstandsregelungen müssen eingehalten werden.