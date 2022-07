Frau aus Sinn verunglückt bei Merkenbach

Symbolfoto: VRM

HERBORN-MERKENBACH - Eine 34 Jahre alte Frau aus der Gemeinde Sinn ist, wie die Polizei erst am Montag mitgeteilt hat, bereits am vergangenen Mittwoch (13. Juli) auf der Landstraße bei Merkenbach verunglückt. Der Grund: Sie hatte einem Lastwagen ausweichen müssen, der ihr zum Teil auf ihrer Fahrbahnseite entgegengekommen war.

Gegen 14.30 Uhr sei dies geschehen, vermeldet die Polizei. Die Frau war mit ihrem BMW von Fleisbach kommend in Richtung des Herborner Stadtteils unterwegs, als sie in einer Kurve plötzlich mit dem blauen Laster konfrontiert war. Aufgrund des Ausweichmanövers nach rechts auf die Bankette verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, das kurz darauf auf der linken Straßenseite in die Leitplanke prallte. Die Frau blieb unverletzt, aber an ihrem BMW entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro. Der Lkw-Fahrer hatte indes seine Fahrt einfach fortgesetzt.

Nun hoffen die Geschädigte und die Polizei auf Zeugen für das Geschehen. Hinweise auf den gesuchten Lkw oder seinen Fahrer nehmen die Ermittler in Herborn unter Telefon 0 27 72-4 70 50 entgegen.