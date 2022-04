Frühlingsfest in Herborn: Der Rummel ist wieder da

Eine der Attraktionen auf dem Herborner Frühlingsfest: das Fahrgeschäft "Flying Swing". Nach zwei Jahren Pause ist die Veranstaltung wieder zurück. Archivfoto: Jürgen Brieger/Stadt Herborn

HERBORN - "Wenn wir nach Herborn kommen, ist das immer ein Stückchen Heimat", sagt Max Wagner. Das liegt in der Familie: Schon 1960 organisierte sein Großvater in der Bärenstadt das Frühlingsfest und den Martinimarkt. Nun hat die dritte Generation der Wagners das Ruder in der Hand - und ist am Wochenende wieder zurück.

Nach zwei Jahren Pause steht von Samstag bis Dienstag, 16. bis 19. April der Rummel in der Herborner Au an. Weil die Corona-Pandemie 2020 und 2021 den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, steht die 60. Auflage erst jetzt an. Die bisher letzte Veranstaltung war der Martinimarkt, der im November 2019 stattfand. Das Jubiläum wurde damit schon zweimal verschoben.

Der "Top-Spin" ist

eine der Attraktionen

"Eine solche Zusammenarbeit mit einer Kommune sucht ihresgleichen", betont Veranstalter Wagner, dessen Familie in Herborn längst Freundschaften geschlossen hat. Das Veranstaltungsbüro ist im Busecker Ortsteil Beuern zu Hause. Auf dem Festplatz im Walkmühlenweg warten in den kommenden Tagen rund 20 Schausteller und zahlreiche Imbiss-Stände - jeden Tag von 14 Uhr bis (mindestens) 21 Uhr. Je nach Andrang, können die Zeiten noch etwas länger sein. Am "Familientag", dem Dienstag, können sich Besucher über vergünstigte Preise für die Fahrgeschäfte freuen.

Die dürften vor allem bei Kindern und Jugendlichen für Hochgefühle sorgen: Ein Highlight ist der "Top-Spin", laut Wagner Deutschlands größte Überschlag-Hollywood-Schaukel. Dazu gibt es eine familienfreundliche Berg- und Talbahn und den "Flying Swing". Nicht fehlen dürfen natürlich ein Autoscooter sowie unter anderem ein Karussell und eine Rennbahn für Kinder.

Wer sich dagegen lieber kulinarisch austoben möchte, findet auf dem Festplatz am Walkmühlenweg ein großes Angebot. Neu dabei ist das türkische Hefeteig-Gebäck Lokma. Außerdem gibt es Klassiker wie ungarisches Lángos, spanische Churros und französische Crêpes - genau wie Currywurst, Steakbrötchen oder Pilzpfanne.

Gleichzeitig ist für Süßes gesorgt - von Softeis bis zu gebrannten Mandeln. Das Publikum setze sich üblicherweise ganz unterschiedlich zusammen, berichtet der Veranstalter. Manche kämen wegen der Fahrgeschäfte, andere aber schlicht, um zu flanieren und zu schlemmen.

"Wir sind froh, wieder zurück zu sein. Herborn hat eine besondere Atmosphäre. Wir freuen uns auf ein schönes Familienfest", blickt Max Wagner auf die vier Tage in der Au voraus.

Läuft alles nach Plan, wird das nicht der letzte Besuch in Herborn in diesem Jahr bleiben: Am 6. und 7. November wartet der Martinimarkt.