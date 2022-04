Gefahr für Herborns Altstadt: Drei Müllcontainer brennen

Symbolfoto: Thomas Naumann

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Das hätte viel schlimmer ausgehen können: Gegen 4.50 Uhr in der Nacht zum Montag haben im Haubachswinkel zwischen der Haupt- und der Turmstraße in Herborn drei Müllcontainer gebrannt.

Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, standen in Höhe der Metzgerei drei Container in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen, allerdings war die Fassade eines Fachwerkhauses bereits in Mitleidenschaft gezogen worden. Eine Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Über die Höhe der Sachschäden kann die Polizei noch keine Angaben machen. Die Ermittler schließen eine Selbstentzündung sowie eine technische Ursache als Grund für das Feuer aus.

Die Kripo-Ermittler gegen

bisher von Brandstiftung aus

Deswegen gehen sie von einer fahrlässigen oder gar vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei in Dillenburg hofft nun auf Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich Haubachswinkel, Haupt- und Turmstraße in Herborn nimmt sie unter Telefon 0 27 71-90 70 entgegen.