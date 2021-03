Gelebte Inklusion: Tobias gehört ganz einfach dazu

Gelebte Inklusion: Tobias Weigel aus Burg ist wie ein Mitglied der Familie Faitas - hier mit (von links) Ekaterina Avramidou, Evropi Faitas, Zoi Avramidou und Parthena Faitas beim Kartenspielen. Er ist mit ihnen auch schon im Griechenland-Urlaub gewesen. Foto: Lebenshilfe Dillenburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN-BURG - "Oma, schummelst du?" Die 80-Jährige grinst schelmisch und greift die nächste Karte vom Stapel. Ihr Gegenüber liest die aufgedeckten Zahlen vor. Pénte. Eptà. "Ein bisschen Griechisch kann ich - durch die Oma." Die Oma, die er fast täglich nach seiner Arbeit in den Dillenburger Werkstätten besucht. Und die in Wahrheit gar nicht seine leibliche Oma ist. Doch das ist egal. "Denn die Familie Faitas ist ja wie meine eigene Familie."

Lesen Sie auch: Aßlarer Ärztin dementiert Vorwürfe auf 66 Seiten [Plus-Inhalt]

Tobias Weigel aus Burg ist gerade einmal 14 Jahre alt, als er seine Eltern verliert und an einem Hirntumor erkrankt. Nach einer Operation bleiben Schäden zurück. Der Junge trägt eine Behinderung davon. Muss vieles neu erlernen. Sprechen. Laufen. Er lebt von da an bei seiner Tante, denn seine Großeltern sind ebenfalls bereits gestorben.

Im Burger Bistro "Ilios", das Illias Faitas betreibt, feiert er einige Jahre später seinen Geburtstag. Es wird spät. Die Schwester des Besitzers, Evropi, entscheidet, den Jungen mit der auffälligen Gangart nach Hause zu fahren. Zum Abschied sagt sie ihm: "Morgen kommst Du zu uns, ich koche für Dich."

Ein Satz, der weite Kreise zieht. Denn Tobias kommt nicht nur am nächsten Tag. Sondern auch am darauffolgenden. Und an dem danach. "Am liebsten mochte ich immer die gefüllte Paprika. Und die gefüllten Weinblätter. Und die Joghurtsuppe."

Tobias Weigel wird Dauergast in der Familie Faitas. Ein gerngesehener. "Mir hat der Junge leidgetan", sagt die 54-jährige Evropi Faitas, die von allen nur "Wulla" genannt wird. Sie erinnere sich noch, wie seine Mutter ihn im Kinderwagen durch den Ort gefahren habe. "Ein süßes Baby mit so schönen blauen Augen. Und dann so ein schlimmes Schicksal. Da musste man doch helfen."

Tobias wächst der Großfamilie ans Herz. So sehr, dass sich die Griechen zusätzlich zu seiner verbliebenen Familie um ihn kümmern, er sogar mit in den Griechenland-Urlaub reist und Familienfeste mitfeiert.

Irgendwann gehört er einfach dazu. "Für mich wie ein Sohn, für meine Kinder wie ein Bruder, für meine Mutter wie ein Enkel", erzählt "Wulla". Auch ihre Enkelin Ekaterina sei verrückt nach "Onkel Tobbi".

Insbesondere "Oma" Parthena und Tobias verbindet eine enge Vertrautheit - aber auch allerhand Schabernack. "Die beiden zusammen?"- "Wulla" lacht und schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Dann erzählt sie davon, wie ihre Mutter und er gemeinsam am Spielautomaten im Bistro Geld verzockt haben. Oder wie sie beim gemeinsamen Kochen bereits mehrfach die Küche verwüstet haben.

Heute ist Tobias Weigel 36 Jahre alt. Er lebt allein, wird durch das ambulant-betreute Wohnen der Lebenshilfe in Dillenburg in seinem Alltag unterstützt. Medikamente helfen ihm gegen epileptische Anfälle. Und doch ist "Wulla" stets besorgt um ihren Schützling. Darum meldet sich Tobias immer morgens und abends, um Bescheid zu geben, dass es ihm gut geht.

Es habe auch schwierige Phasen gegeben, sagt sie. Phasen, in denen Tobias auch stationär behandelt werden musste. "Manche Leute haben schon gefragt, warum ich mir diese große Verantwortung zutraue", berichtet die 54-Jährige. "Ich sage: Weil ich das will. Ich helfe, weil es mir selbst guttut - und Tobi gibt einem viel zurück. Er fragt auch immer, was er für uns einkaufen soll, spielt und spricht mit meiner Mutter. Das tut ihr auch gut."

Außerdem sei sie ja nicht allein mit der Verantwortung. Es sei gut, dass es die Lebenshilfe gebe. "Gemeinsam haben wir ein Auge auf Tobias."

Lesen Sie auch: Corona-Impfungen: Die aktuellen Zahlen

Parthena hat sich inzwischen mit ihrem Gehwagen zu ihrem Bett begeben. Tobias reicht ihr noch eine Flasche Wasser. "Oma, Du musst viel trinken. Das ist wichtig." Dann reden sie. Über griechische Gewürze. Über ungesundes Essen, das laut Parthena "dick wie Elefant" macht. Über das Leben. Über Schicksalsschläge. Deutsch und Griechisch vermengen sich.

"Wulla" lächelt, schließt die Tür hinter sich und lässt die beiden allein.