Gerhard Herr mit der Alfred-Dregger-Medaille ausgezeichnet

Alfred-Dregger-Medaille (v.l.): Herborns CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Lukas Winkler überreicht die Auszeichnung im Beisein von Inge Herr an Gerhard Herr. Auch Landtagsabgeordneter Jörg Michael Müller gratuliert. Foto: CDU Herborn

HERBORN-SCHÖNBACH - Herborn-Schönbach (red). Gerhard Herr hat die Alfred-Dregger-Medaille in Silber erhalten. CDU-Landtagsabgeordneter Jörg Michael Müller und Stadtverbandsvorsitzender Lukas Philipp Winkler überbrachten dem Schönbacher die Auszeichnung der CDU Hessen.

Herr wurde für sein jahrzehntelanges Engagement für die Partei in seinem Heimatort und in der Bärenstadt geehrt. Herr gehört der CDU seit 1977 an. Zuletzt fungierte er in Herborn als Stadtrat. Darüber hinaus wirkte er über 40 Jahre lang als Mitglied des Schönbacher Ortsbeirates. Neben seiner politischen Tätigkeit habe Herr christdemokratische Werte auch bei seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten in Schönbacher Vereinen stets gelebt und verteidigt, so Müller und Winkler. Sie dankten auch seiner Frau Inge, die ihm zeitlebens für sein Engagement in Politik und Vereinsleben eine Stütze gewesen sei.