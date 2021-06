Im AWO-Mehrgenerationenhaus Herborn wird ein Gesprächskreis für pflegende Angehörige angeboten. Foto: Joachim Spahn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Viele, die sich täglich um einen pflegebedürftigen Angehörigen kümmern, fühlen sich überfordert und alleingelassen. An diese Menschen richtet sich ein Gesprächskreis, der sich am 4. September erstmals im AWO-Mehrgenerationenhaus Herborn trifft.

"Pausentaste" lautet der Leitgedanke des Angebots, das die Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill im Walkmühlenweg 5a macht. Bis November sind zunächst sechs Zusammenkünfte vorgesehen, die unter Leitung von Vanessa Dirks stehen. Die Haigererin ist ausgebildete Krankenschwester und hat sich sowohl zur Dozentin für Erwachsenenbildung als auch zur Fachkraft für Inklusion fortgebildet. Die Treffen sollen den Beteiligten die Möglichkeit eröffnen, sich im Pflege-Alltag eine "Auszeit" zu nehmen, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen, die in der gleichen Situation sind und Erfahrungen auszutauschen. Die Besucher werden auch Tipps zum Thema "Pflege" bekommen.

Erstes Treffen findet

am 4. September statt

Nach dem ersten Treffen am 4. September sind weitere Zusammenkünfte am 11. September, am 9., 23. und 30. Oktober sowie am 20. November vorgesehen. Die Teilnahme an den Treffen ist kostenlos. Sie finden jeweils samstags von 10.30 bis 12 Uhr im großen Saal des Mehrgenerationenhauses statt.

Anmeldung und weitere Informationen: Joachim Spahn, Koordinator im AWO-Mehrgenerationenhaus Herborn, E-Mail j.spahn@awo-lahn-dill.de, 02772-95 96 16.