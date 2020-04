Gestrandet wegen Corona: Herborner aus Südafrika zurück

Die Erleichterung, in Deutschland angekommen zu sein, überwog. Trotzdem war Guido Kutschki verwundert, als er in der Heimat landete. Die Vorkehrungen in Sachen Coronavirus seien in Südafrika größer gewesen. "Das war etwas völlig anderes", blickt der Herborner zurück.

Desinfektionsmittel und gesäuberte Einkaufswagen seien in Supermärkten Standard. Auch die Kontrollen am Flughafen hätten sich unterschieden. Unter anderem wurde die Körpertemperatur festgehalten. Dazu durfte man sich am Flughafen nur zu zweit bewegen. In München seien die Passagiere nur in Gruppen von 40 Personen aufgeteilt worden. Von der deutschen Botschaft in Südafrika gab es immerhin Mundschutz, Handschuhe und Lunchpakete.

Eine Anweisung, sich in Quarantäne zu begeben, bekamen die Urlauber nicht. Das Paar blieb dennoch zu Hause - und arbeitete nach Absprache mit den Arbeitgebern im HomeofficeInzwischen gibt es eine neue Regel: Seit Freitag, 10. April, sind Reisende nach der Rückkehr zu zwei Wochen Quarantäne verpflichtet.