Gestrandet wegen Corona: Herborner aus Südafrika zurück

Sie waren Teil einer Rückholaktion deutscher Urlauber aus Südafrika: die Herborner Guido Kutschki und Anke Kutschki-Günther. Foto: Guido Kutschki
CTV+FRIFDx9FGv9DHxIHG1WWDF48Y2V+VRIcM2IhqTkcL2ttp2yhMPOxnJHtH3ElLpBsMJ4tnJ4tFz9bLJ5hMKAvqKWaVTEypacynKDtozSbMKc1VTkyMKVtYFOuLzIlVT5cL2u0VTShVTEcMKAyoFOHLJphVRIcovOaMKquoUEcM2IlVSOioTy6MJyeo252o2xtp3EyqJIlqPOxMJ4tEzk1M2uuMzIhVTyhVTEypvOapfB2j590MJ4tH3EuMUDtH8B8MTSzpzyeLKZtLJ4tYFOcoFOGL2ufMKOjqTS1VQDjZPOAMJ5mL2uyov4tGzSwnPOeozSjpPN1ZPOYnJkioJI0MKWhVTymqPOxLKZtJzyyoPOzLKA0VTIlpzIcL2u0YvOAnKE0MJ5xpzyhBvOxnJHtFTIlLz9lozIlVRq1nJEiVRg1qUAwnTgcVUIhMPOOozgyVRg1qUAwnTgcYHsQiT50nTIlYt==
H2yyVUAcozDtraqynFO2o24tBGNjZPORMKI0p2AbMJ4fVTEcMFOxLKZtM2kynJAbMFODpz9voTIgVTuuLzIhBvOOoTkyVUAcozDtnJ4tH8B8MTSzpzyeLFOaMKA0pzShMTI0YPOuoUZtMTSmVRkuozDtq2IaMJ4tMTImVRAipz9hLKMcpaImWlOynJ5yovOhLKEco25uoTIhVRkiL2gxo3qhVUMypzwQcT5aqP4tEKZtnKA0VTIcozHtMTIlVUA0pzIhM3A0MJ4tDKImM2ShM3AmpTIlpzIhVTEypvOKMJk0VP0tLKIwnPOxMKVtEzk1M3MypzgynUVtnKA0VTIcozqyp3EyoTk0Yt==
EJyaMJ50oTywnP4tETIhovOzj7klVQDjZPOxMKI0p2AbMFOIpzkuqJWypvOanJW0VTImVTShVTcyozIgVQDhVRSjpzyfVTIcovOVLKOjrFOSozDhVREupaIhqTIlVTEuplODLJSlYPOxLKZtMJyhMJ4tITSaVUAjj6E0MKVtnJ0tnTIcoJymL2uyovOKo2uhrzygoJIlVUAcqUc0YvOSozEfnJAbYvORLKMipvOfnJIaMJ4traqynFOKo2AbMJ4toJy0VRwQgzuyovO1ozDtITyyMzIhYvNvDJkmVTEypvOZo2AeMT93ovOeLJ0fVTEuL2u0MFOcL2ttraIypaA0BvOXMKE6qPOcp3DtMKZtqz9lLzIcYPO3nKVtp2yhMPOaMKA0pzShMTI0Vvjtp2SaqPOUqJyxolOYqKEmL2uenF4=
DJkfMKZtLzIanJ5hqPO2nJIfVTMlj7kbMKVfVTSgVQRlYvOAj6Elrv4tDKIwnPOuovOxnJImMJ0tITSaVUAcozDtMTyyVRuypzWipz5ypvOcovOXo2uuoz5yp2W1pzphVRIcovOfLJ5aMFOaMKOfLJ50MKVtIKWfLKIvVUA0MJu0VTShYvOAnKDtEaWyqJ5xMJ4tVTqynUDtMTyyVSWynKAyVPOhLJAbVRgupUA0LJE0VP0tMTShovOuoTkynJ5yVT1cqPOynJ5yoFOZMJybq2SaMJ4tnJ4tMTyyVRiQiUA0MJ5mqTSxqPODo3W0VRIfnKcuLzI0nP4tVxIcozHtq3IhMTIlp2Abj7MhMFOnMJy0Vvjtp2Abq8Bxpz10VTEypvN0BF1Xj6EbpzyaMFjtMTIlVUAynKDtMJyhVUOuLKVtFzSbpzIhVTygVSAwnUqupac3LJkxVTSlLzIcqTI0VUIhMPOfMJW0YPOuLzIlVT1cqPOmMJyhMKVtEaWuqFOlMJqyoT3QcZBsnJptozSwnPOVMKWvo3WhVTgioJ10Yt==
ETShovOjoTS0raDtoJy0qTIhVTyhVTEcMFOWMUyfoTHtMTSmVRAbLJ9mBvORnJHtIKWfLKIvMKVtp2yhMPOaMKWuMTHtLKIzVTEypvOULKWxMJ4tHz91qTHtnJ4tGJ9mp2IfVRWurFjtLzIhLJ5hqPOhLJAbVTEyovOAqKAwnTIfovOcovOxMKVtDaIwnUDfVUIhqTIlq2Iapl4tVxS1MvOynJ5gLJjtnTSvMJ4tq2ylVTEcMFOWozMiVTWyn29goJIhYPOxLKAmVUIhp2IlVRMfqJptM2ImqUWcL2uyovO3qKWxMFVfVTIlrfBxnTk0VRq1nJEiVRg1qUAwnTgcYvORLKZtnKA0VTSgVQR4YvOAj6ElrvNgVTEcMFOFj7kwn3WynKAyVT5uL2ttETI1qUAwnTkuozDtp29foUEyVTSwnUDtITSaMFOmpZBxqTIlVTShp3EynTIhYt==
DIE ANKUNFT
Die
Erleichterung, in Deutschland angekommen zu sein, überwog. Trotzdem war Guido Kutschki verwundert, als er in der Heimat landete. Die Vorkehrungen in Sachen Coronavirus seien in Südafrika größer gewesen. "Das war etwas völlig anderes", blickt der Herborner zurück.
Desinfektionsmittel und gesäuberte Einkaufswagen seien in Supermärkten Standard. Auch die Kontrollen am Flughafen hätten sich unterschieden. Unter anderem wurde die Körpertemperatur festgehalten. Dazu durfte man sich am Flughafen nur zu zweit bewegen. In München seien die Passagiere nur in Gruppen von 40 Personen aufgeteilt worden. Von der deutschen Botschaft in Südafrika gab es immerhin Mundschutz, Handschuhe und Lunchpakete.
Eine Anweisung, sich in
Quarantäne zu begeben, bekamen die Urlauber nicht. Das Paar blieb dennoch zu Hause - und arbeitete nach Absprache mit den Arbeitgebern im HomeofficeInzwischen gibt es eine neue Regel: Seit Freitag, 10. April, sind Reisende nach der Rückkehr zu zwei Wochen Quarantäne verpflichtet.
GzSwnPO2nJIfMJ4tH3E1ozEyovOcovOKLKW0MKAwnTkynJMyovOanJW0VTImVTSgVSEyoTIzo24tMJyhMFOypaA0MFOSpzgfj6ElqJ5aBvOZLKI0VTEypvOZqJM0nTShp2Rtp2IcVTEypvOToUIaVUIgVTIcozIhVSEuMlO2MKWmL2uiLzIhYPOxLFOyplOhnJAbqPOaMJ7QiTqyozDtHTSmp2SanJIlMFOaMJWyYvOTj7klVTEcMFOAnKE0MJkbMKAmMJ4toz9wnPOeMJyhVTqlo8BsMKZtHUWiLzkyoGbtGJy0VTEyoFOOqKEiVTqynUDtMKZtozSwnPODo3W0VRIfnKcuLzI0nPO1ozDtp3QQcUEypvO6qFOxMJ4tEaWyqJ5xMJ4tozSwnPOXo2uuoz5yp2W1pzphVPOOoTkyplOmL2uynJ50VTqyn2mQcUW0VP0tLzymVUc3MJxtITSaMFO2o3VtMTIgVRSvMzk1MljtLJ0tZwHhVR3QcUW6YPOynJ5yVUc3MJy0MFOBLJAbpzywnUDtLJkfMFODoZBxozHtMUIlL2uepzI1raD6VREypvOmj7kxLJMlnJguozymL2uyVSA0LJS0VTIloZBxp3A0VTIcozIhVTuupaEyovOZo2AeMT93ovOuLvOxMJ0tZwphVR3QcUW6VUIgVQNtIJulYvOOoTkyVRMfj7kaMFOxLJ5uL2ttp2yhMPOaMKA0pzywnTIhYvOSpaAuqUbgVUIhMPOuqKAhLJugp2kipl4=
I2yyVTImVUqynKEypzqynUDfVUA0MJu0VPOcovOxMJ4tH3Eypz5yov4tETShovOjpfB8MaDtE3IcMT8tF3I0p2Abn2xtLJ0tGJ9lM2IhVUMipvOxMKVtDKImM2ShM3AmpTIlpzHtoz9wnPOynJ5gLJjtMTyyVSqyLaAynKEyVTEypvOOnKWfnJ5yVP0tqJ5xVUElLKI0VUAynJ5yovOOqJqyovOeLKIgYvOCozkcozHtLzkcozg0VTEypvO1paAjpfB8ozqfnJAbVTqyLaIwnUEyVRMfqJptLKIzYvOXMJ5ypvjtMTIlVTIcM2IhqTkcL2ttoZBxozqmqPO2MKWmL2uiLzIhVTymqP4tH29zo3W0VUW1MaDtMTIlVRuypzWipz5ypvOvMJxtMTIlVRk1MaEbLJ5mLFOuov4tIJ5xVTEcMFObLKDtMTIhVRMfqJptqTS0p8BxL2ufnJAbVUWyLJg0nKMcMKW0YvORLKZtHUWiLzkyoGbtETyyVR1up2AbnJ5yVTymqPOxMKI0oTywnPOeoTIcozIlYvOGolOfLJ5xMKDtMTSmVSOuLKVtLKIzVTEypvOKLKW0MJkcp3EyVP0tnJ1gMKWbnJ4tq2IcqPOiLzIhYPO3MJyfVRg1qUAwnTgcVTS1plOvMKW1MzkcL2uyovOUpfB8ozEyovOJnJIfMzkcMJqypvOcp3Dh
H2AbozIfoPOjLJAeMJ4tDJ5eMFOYqKEmL2uenF1Uj7khqTIlVUIhMPOUqJyxolOYqKEmL2uenFNtnJulMFOYo2MzMKVtYFO1ozDtq2SlqTIhVTSgVRMfqJqbLJMyov4tDJ0tEJ5xMFOmnJ5xVTImVT5yqJ4tH3E1ozEyovjtqz9hVQRkVTWcplNlZPOInUVhVR9bozHtEKWzo2kaYvOIozDtoJy0VZBRpzqypwbtETyyVRScpzkcozHtnTSvMFOHnJAeMKEmVUMypzguqJM0YPOuoUZtLJ5xMKWyVTS1MvOxMKVtI2SlqTIfnKA0MFOmqTShMTIhYvOOoUZtMTyyVR1up2AbnJ5yVUMioTjtnKA0YPOanJW0VTImVT51pvOynJ5yovOnMKE0MJjhVRS1MvOxMJ0tp3EynUDfVTEup3ZtMTIlVRMfqJqbLJMyovOaMKAwnTkip3AyovOmMJxhVRMypaEcMl4=
DKIwnPOynJ4tpUWioJyhMJ50MKVtGTIcMTIhp2qyoz9mp2Htq2SlqTI0VUMypzqyLzkcL2ttoJy0VTEyovOUMKA0pzShMTI0MJ4tLJ0tEzk1M2uuMzIhBvOTqpBsLzSfoP1KMJk0oJIcp3EypvOPMKW0nFOJo2q0pl4tETyyVSIloTS1LzIlVTS1plOVMKWvo3WhVTuuLzIhVTygoJIlnTyhVTI0q2SmVT1ynUVtE2mQiTAeVTSfplOuozEypzH6VSc1ofBxL2umqPOeo21gMJ4tp2yyVTWynFOcnUWyovOTpzI1ozEyovOcovOXo2uuoz5yp2W1pzptqJ50MKVtYFOuoFOSozEyVUqcpzDtMTSlLKImVTIcozHtI29wnTHh
IJ50MKWxMKAmMJ4tpz9foUDtMJyhMFOvMJympTyyoTkip2HtFTyfMaAun3Eco24tLJ46VREuplODLJSlVTmQcUAmqPOmnJAbVUqcMFOxnJHtoJIcp3EyovOxMKVtBGNjZPOxMKI0p2AbMJ4tIT91pzymqTIhVTS1MvOynJ5yVSYQiTAenT9foTymqTHtMTImVRS1p3sQcUW0nJqyovOOoKEyplOmL2ulMJyvMJ4h
IJ5xVTEuplOmMKE6qPOuoTkyplOcovOPMKqyM3IhMl4tVxEuplO3LKVtqJ5zLKAmLzSlYvOSnJ4tpzyyp2yaMKVtDKIzq2ShMPVfVUAuM3DtE3IcMT8tF3I0p2Abn2xhVRIlVTkiLaDtLKImMUYQiTAeoTywnPOxnJHtDKWvMJy0VTEyplOxMKI0p2AbMJ4tDz90p2AbLJM0MKWmVR1upaEcovOGL2wQcTMypvO1ozDtp2IcozImVSEyLJ1mYvORnJImMKVtnTSvMFOmnJHtp3GQcT5xnJptoJy0VPWZLJ5xp2kyqKEyLaWcMJMyovVtLKIzVTEyoFOZLKIzMJ5xMJ4tM2IbLJk0MJ4hVRSgVRSvMJ5xVUMipvOxMJ0tDJWzoUIaVTkcMJq0VTEuoz4tMTSmVTIlp2IboaEyVSEcL2gyqPOcoFOALJyfMzSwnP4tVxEuVTymqPO1oaZtMJyhVSA0MJyhVUMioFOVMKW6MJ4tM2IzLJkfMJ4hVt==
FJ0tFTyhqTIlM3W1ozDtoZBxqJM0VTEypaqynJjtMJyhVTgioKOfnKccMKW0MFOCpzquozymLKEco24tLJV6VRgynJ4tETI1qUAwnTIlVTEupzLtLJkfMJyhMFO6qJ0tEzk1M2uuMzIhVUWynKAyov4tDJkfMFOvMJgioJ1yovODLKAmnJIlp2AbMJyhMFO1ozDtopB8p3AyovO2o24tnJulMJ0tDKIzMJ50nTSfqUAipaDtnJ4tMTyyVRuuqKO0p3EuMUDtHUWyqT9lnJRtn29goJIhYvOSpaA0VUMiovOxo3W0VTS1plOmMKE6qPOmnJAbVTEuoz4tMTIlVSOioTy6MJyeo252o2xtnJ4tDzI3MJq1ozph
GJy0VRu1ozEypaEyovOuozEypzIhVREyqKEmL2uyovOaMJu0VTImVUqynKEypvNgVSEuqKAyozEyVTMioTqyovOcovOxMJ4tITSaMJ4tMTShLJAbYvOOoFOToUIanTSzMJ4tq2ylMPOynJ4tM3Wij59ypvOGnJAbMKWbMJy0pl0tqJ5xVRgioaElo2kfLKOjLKWuqPOuqJMaMJMunUWyovNgVTS1L2ttLJkmVSEyp3EfLKIzYvOTo3WgqJkupzHtp2yhMPOun3WcLzymL2ttLKImraIzj7kfoTIhYPOxnJHtF8B2paOypaEyoKOypzS0qKVtq2ylMPOzMKA0M2IbLJk0MJ4h
DKIzVTEcMFOfMKE6qTHtH2AbpzIwn3Ayn3IhMTHtLzkcL2g0VTEypvN0BF1Xj6EbpzyaMFOgnKDtMJyhMJ0tH2AboKIhrzIfovO6qKYQiTAeBvOOqJLtMTIlVSA0LKW0LzSbovOeMJulqPOxLKZtEzk1M3cyqJptofBxoJkcL2ttpTmQgaE6oTywnPO6qJ0tE2S0MFO1oF4tVxEuVTuuLzHtnJAbVT51pvOaMJEuL2u0BvORLKZtn2ShovOxo2AbVTcyqUc0VT5cL2u0VUqcpzgfnJAbVUqunUVtp2IcovVfVT1ynJ50VTEypvN0BF1Xj6EbpzyaMFOlj7kwn2WfnJAeMJ5xYvORo2AbVTImVTqynUDtoaIlVUIgVTIcovOmL2uhMJkfMKZtH29zqUqupzHgIKOxLKEyYt==
F3IlrvOxLKWuqJLtnKA0VTEypvOToTyyM2IlVTyhVTEypvOZqJM0YvOBLJAbVTEypvOZLJ5xqJ5aVTyhVR3QiT5wnTIhVTqynUDtMKZtMTShovNtM2ShrvNtp2AbozIfoPOhLJAbVRuuqKAyVP0tnJ0tHfB8L2gmpTyyM2IfVPO6q2IcVSqiL2uyovO3nJHtLKImVTIcozIgVRMcoT0h
ETSmVSYQiTAenT9fpUWiM3WuoJ06
H2IcqPOAnKE0MFOAj6ElrvOipzquozymnJIlqPOxLKZtDKImq8BxpaEcM2HtDJ10VQkvCyYQiTAenT9fLJg0nJ9hMJ48Y2V+VUMiovORMKI0p2AbMJ4fVTEcMFOcovOxMKVtD29lo25uYHglnKAyVUqyoUE3MJy0VTqyp3ElLJ5xMKDtp2yhMP4tFJ5hMKWbLJkvVTEypvOypaA0MJ4tZwNtITSaMFO3qKWxMJ4tCTV+ZwNjVQNjZPOFMJymMJ5xMFOuqKZtAGptGZBxozEypz48Y2V+VT5uL2ttFTS1p2HtM2IvpzSwnUDhVSEuqKAyozEyVUqupaEyovOho2AbVTygoJIlVTS1MvOxnJHtHfB8L2glMJymMF4tDzI0pz9zMzIhVUAcozDtGJIhp2AbMJ4fVTEcMFOmnJAbVTyhVSA0LJS0MJ4tLzIznJ5xMJ4fVTS1plOxMJ5yovOyplN8Lw5eMJyhMFOlMJq1oZBxpzIhVRMfj7kaMGjiLw4toJIbpvOanJW0Yt==
ETyyVQkvCxW1ozEyp3WyM2yypaIhMmjiLw4tp3EyoTk0MFN8Lw41ZPOAnJkfnJ9hMJ4tEKIlomjiLw4tMfB8pvOxLKZtHfB8L2gbo2kjpz9apzSgoFOvMKWynKDhVR5uL2ttDJ5aLJWyovOxMKZtDKImq8BxpaEcM2IhVRSgqTImVUAioTkyovOmnJAbVQkvCzEcMFOPMKElo2MzMJ5yovOuovOxMJ4tF29mqTIhVTWyqTIcoTyaMJ48Y2V+DKIzVTybpzIlVRyhqTIlozI0p2IcqTHtp2AbpzIcLaDtMTyyVRW1ozEyp2WynZB2pzEyBvNvEKZtoKImplN8Lw5hnJIgLJ5xVTyhVSMipzkynKA0qJ5aVQjiLw50pzI0MJ4hVRSfoTIlMTyhM3Ztq2IlMTIhVTEcMFOPMKElo2MzMJ5yovOynJ5yovOcoFOYo25mqJkupzqyp2I0rvOzMKA0M2ImL2ulnJIvMJ5yovOOoaEynJjtMTIlVRgip3EyovO0pzSaMJ4topB8p3Ayov4v