Gina de l'Amore feiert ihre Herborn-Premiere in der KuSch

Travestie mit Gina de l'Amore gibt es am 15. Oktober in der KuSch. Foto: KuSch Herborn

HERBORN - Sie ist die "First Lady der Travestie" und seit gut 20 Jahren auf internationalen Bühnen unterwegs: Gina de l'Amore feiert am Samstag, 15. Oktober, ab 20 Uhr, ihre Herborn-Premiere in der KulturScheune.

De l'Amore begibt sich auf "Männerfang", so der Titel ihres Programms. Ob mit dem Auto von A nach B zu kommen, oder den Mann fürs Leben finden - der Zuschauer kann erleben, wie die Künstlerin auf ihre ganz eigene, fesselnde Art sämtliche Hindernisse bewältigt.

Tickets für diesen Abend gibt es im Vorverkauf ab 25 Euro bei Optik Tafelski in Herborn, im Reisebüro Herborn, beim Stadtmarketing Herborn sowie auf www.kusch-herborn.de.