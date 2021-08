Grüne in Herborn wollen in Wahlkampf starten

Die neuen Vorstandssprecher von Bündnis90/Die Grünen Herborn (v. l.): Thea Garotti, Alexander Ulmer, Manfred Rompf, Daniel Sattler und Gülcan Kaynak. Foto: Bündnis 90/Die Grünen Herborn

HERBORN - Der Stadtverband Bündnis 90/Die Grünen Herborn hat seinen Vorstand gewählt. Die neuen Vorstandssprecher sind Thea Garotti, Alexander Ulmer, Daniel Sattler, Gülcan Kaynak und Manfred Rompf.

Nach einer motivierenden Einstimmung in den Bundestagswahlkampf durch die Direktkandidatin der Grünen für den Lahn-Dill-Kreis, Caroline Krohn, berichtete der Vorstand über die Arbeit im vergangenen Jahr. Die Mitglieder diskutierten rege über aktuelle Informationen aus der Stadtverordnetenversammlung und den Ortsbeiräten. Die Mitglieder einigten sich auch auf eine Wahlkampfstrategie für die Bundestagswahl.

Der Stadtverband wird in den nächsten Wochen vermehrt auf dem Wochenmarkt in Herborn zu Gast sein und sich dort den Fragen der Bürger stellen. Im Rahmen des Auftaktwochenendes der Veranstaltungsreihe "Waldsymposium" ist der Grünen-Europaabgeordnete Martin Häusling in Herborn-Burg zu Gast. Am 29. August um 16.30 Uhr findet eine Diskussion zum Thema "Klimawald der Zukunft" im Bürgerhaus Burg statt.