Gymnasium im Shanty-Fieber

Das Shanty "Wellerman" begeistert auch die Schulgemeinde des Herborner Gymnasiums. Schüler, Eltern und Lehrer sind kreativ. Foto: Johanneum Gymnasium Herborn

HERBORN - Das "Wellerman"-Fieber hat auch das Johanneum Gymnasium erreicht: Inspiriert von dem jungen schottischen Gesangstalent Nathan Evans, dessen Version des Shanties "The Wellerman" viele Musikbegeisterte auf der ganzen Welt zum Mitmachen animiert hatte, kamen einige Lehrer auf die Idee, nachzuziehen und ein Lebenszeichen der Schulkultur zu setzen.

Studiendirektor Christian Betz und das stimmgewaltige Männer-Quartett "Die vier Musik-Tiere" - bestehend aus den Lehrern Gernot Schmitt, Stephan Becht, Birger Hahn und Joachim Raabe - setzten das Shanty vierstimmig und versendeten die Noten und weitere Informationen zum Projekt zunächst an das Kollegium sowie die Hausmeister und Sekretärinnen. In einem weiteren Durchlauf waren dann auch die Schüler sowie die Elternschaft aufgefordert, ihre eigene Aufnahme einer Strophe oder des Refrains dieser "Pandemie-Durchhaltehymne" einzureichen.

Herausgekommen sind zwei dreiminütige Musikvideos, in denen alle Teilnehmenden das Shanty auf einzigartige Art präsentieren: singender Weise in allen Stimmlagen oder auf Instrumenten wie Akkordeon, Geige, Klavier, Gitarre, Schlagzeug, Orgel, Flöte und sogar Harfe. Andere haben sich für eine Tanzeinlage, eine Video-Collage, eine schräge Verkleidung oder eine kleine Spielszene entschieden. Stilistisch ist so eine bunte Version aus Folklore, Rock und Chormusik entstanden. Die Version der Schüler setzte noch eins obendrauf: Hier gab es auch Beat-Boxing, Ukulele, E-Gitarre und Line-Dance sowie stimmlich beeindruckende A-Capella-Versionen einiger Schülerinnen der Oberstufe zu hören. Besonderer Dank gilt Gernot Schmitt, der die Ton- und Videospuren zusammengeschnitten hat.