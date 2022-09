Hammel "Jörg" gibt bei der Katzenkirmes das Tempo vor

Am Freitag, 16. September, um 20.30 Uhr eröffnet Kirmesmutter Nicole Helebrant mit dem traditionellen Bieranstich die Katzenkirmes 2022. Danach werden die "Bayernmän" für Stimmung im geschmückten Festzelt sorgen. Im Vorverkauf kostet die Karte zehn Euro, an der Abendkasse 13 Euro.

Am Samstag, 17. September, fällt um 20 Uhr der Startschuss für den traditionellen FackelzugDann zieht das Kirmesvolk mit Fackeln und Laternen durch das Dorf und dann zum Turnplatz. Im Anschluss tritt "Ace of Hearts" auf. Karten kosten im Vorverkauf elf, an der Abendkasse 14 Euro.

Am Sonntag, 18. September, startet um 14 Uhr der Festumzug durch Seelbach, der mit über 20 bunt kostümierten Zuggruppen sowie vier Musikkapellen durch Seelbachs "Altstadt" in Richtung Festzelt an der Turnhalle zieht. Im Anschluss laden die Zugkapellen aus Herbornseelbach, Bicken, Bad Endbach und Haiger, zum Bühnenspiel im Festzelt ein. Anschließend sorgt "Gerfrieds und Uwes Musikexpress" für Tanz- und Unterhaltung. Der Eintritt ist am Sonntag - wie jedes Jahr - frei.

Am Montag, 19. September, steht der 33. Kirmesgarten an. Der Frühschoppen startet um 10 Uhr. Um 11 Uhr beginnt das Showprogramm. Im Anschluss daran legen dann die "Hessentaler" richtig los. Der Eintritt kostet fünf Euro. Mit dem Eintrittsbändchen nimmt man auch automatisch an der Verlosung der Seelbacher Traditionspreise Hammel, Presskopf und Brezel teil. Einlass ins Zelt ist ab 9 Uhr.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Seelbacher Aral-Tankstelle Berns sowie beim Stadt-Marketing im Herborner Bahnhof.