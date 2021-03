Handy-Ortung führt zu gestohlener Handtasche

Wo ist das Handy jetzt? Ein bestohlenes Pärchen kann das Smartphone zwar orten und finden - aber: Es fehlt etwas. Symbolfoto: Sebastian Gollnow/dpa

HERBORN - Ein Dieb hat am Dienstag am Lidl-Parkplatz in der Herborner Au eine Handtasche gestohlen. Gegen 11.30 Uhr verließ ein Pärchen den Markt und verstaute seinen Einkauf im Kofferraum eines grauen B-Klasse-Mercedes. Offensichtlich in einem unbeobachteten Moment schnappte sich der Täter die bordeaux-farbene Handtasche, in der sich auch 250 Euro Bargeld, ein Handy sowie Bankkarten befanden. Die Ortung des Handys führte die Bestohlenen zum Schotterparkplatz am Ende des Franzosenweges zwischen Friedhof und B 255. In der Nähe der Altkleider- und Glascontainer entdeckten sie die Tasche, allerdings ohne das Bargeld.

Die Polizei fragt: Wer hat den Dieb am Dienstagmorgen auf dem Lidl-Parkplatz an dem grauen B-Klasse-Mercedes oder später auf dem Schotterparkplatz am Ende des Franzosenweges gesehen? Hinweise erbitten die Ermittler unter Telefon 0 27 72-4 70 50.