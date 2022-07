Hanna Heun feiert heute den 90. Geburtstag

Auf ein arbeitsreiches Leben kann Hanna Heun an ihrem 90. Geburtstag zurückblicken. Foto: Helmut Blecher

HERBORN-SCHÖNBACH - Fest verwurzelt in der dörflichen Gemeinschaft sind Hanna und Walter Heun. Hanna Heun feiert heute ihren 90. Geburtstag.

Die Seniorin hat zwar einige gesundheitliche Probleme, geistig ist sie aber fit und nimmt regen Anteil an den Geschehnissen um sie herum. Von ihrem Ehegatten und den Kindern erfährt sie aktive Unterstützung und Pflege in den eigenen vier Wänden. Zum Ehrentag gratulieren heute neben ihnen auch die Enkel und Urenkel.

Hanna Heun, eine geborene Sattler, kam 1954 aus Oschersleben in Sachsen-Anhalt nach Schönbach. Ihren Mann lernte sie bei einem Sängerwettstreit in Dillenburg kennen. Er sang in einem Chor, sie spielte Akkordeon. Dissonanzen waren von Anfang an ausgeschlossen.

Alsbald waren sich die gelernte Friseurin und der nach seiner Bäckerlehre 42 Jahre im Baugewerbe tätige Walter Heun einig, 1956 den Bund fürs Leben zu schließen.

Fortan sorgte die Jubilarin für den Haushalt und die Erziehung von Tochter Erika und Sohn Jochen, während ihr Ehemann das Eigenheim hochzog. Gemeinsam haben die beiden das Leben gemeistert, sind gemeinsam älter geworden.

Dabei haben sie nie die Bodenhaftung verloren. Die jährlichen Urlaubsreisen führten mit dem Auto in den Harz oder in den Schwarzwald, wo die Batterien wieder aufgeladen wurden.