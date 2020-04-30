Donnerstag, 30.04.2020 - 05:30
4 min
Hans-Peter Wieth von der IG Metall: "Wir brauchen einen Plan"
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
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