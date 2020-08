Harald Georg neuer TTC-Vorsitzender

Der neue Vorstand des TTC Herbornseelbach (stehend, v.l.): Harald Georg, Holger Gräf, Kai Pfaffenholz, Rene Förster, Fabian Bickel, Ingo Arends, (sitzend, v.l.) Lukas Seel, Stefanie Förster und Manuela Gräf. Foto: Tischtennisclub Herbornseelbach

Herborn-seelbach (red). Harald Georg ist der neue Vorsitzende des Herbornseelbacher Tischtennisclubs (TTC). Er wurde auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung einstimmig an die Vereinsspitze gewählt.

Die Wahl war notwendig, nachdem der langjährige Vorsitzende Michael "Mini" Gräf nach 16 Jahren nicht mehr kandidiert hatte. Harald Georg, aktiver Tennis- und Tischtennisspieler, gehört dem Vorstand seit vielen Jahren in unterschiedlichen Funktionen an.

Das Amt des Kassierers übernimmt Holger Gräf. Neuer Jugendleiter wurde Lukas Seel. Neu in den Vorstand wurde Stefanie Förster gewählt, sie übernimmt das Amt des Hüttenwarts und unterstütze als neue dritte Beisitzerin dabei ihren Ehemann Rene.

Interessierte Dartsspieler können sich melden

Außerdem plant der Verein die Gründung einer Abteilung für Steel-Darts. Die Voraussetzungen dafür gibt es im Tennisheim des TTC. Bei entsprechender Resonanz ist auch eine Teilnahme am Ligabetrieb geplant. Interessenten können sich bei per E-Mail an info@ttc-herbornseelbach.de informieren.