Hat ein Hund bei Herbornseelbach ein Schaf gerissen?

HERBORN-SEELBACH - Herborns Polizei beschäftigt sich derzeit mit dem Tod eines Schafes bei Herbornseelbach. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die Besitzerin das Schaf am Mittwoch vergangener Woche tot auf ihrer Koppel auf einer Weide zwischen dem Dernbachtal und dem Aussiedlerhof Richtung Herborner Alsbach etwa in Höhe des Aussichtshäuschens "Auf dem Schmidteberg" gefunden. Derzeit schließen die Ermittler nicht aus, dass ein Hund in die Koppel gesprungen war und das Schaf gerissen hat. Offensichtlich beschädigten die restlichen Tiere in Panik den Zaun und flohen. Die Polizei fragt daher: Wer hat den Vorfall am 17. August zwischen 9.30 und 10.30 Uhr im beschriebenen Bereich beobachtet? Wem sind dort in der genannten Zeit Spaziergänger mit Hunden aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Herborn unter Telefon 0 27 72-4 70 50.