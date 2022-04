Hauptpreis für den "Tassensprung" aus Herborn

Auf nach Berlin: Lehrer Rainer Staska (M.), der das Projekt "Tassensprung - der Rehberg-Podcast" beim Wettbewerb eingereicht hat, mit den Schülern Max (l.) und Alena. Foto: Rehbergschule Herborn

HERBORN - "Tassensprung - der Rehberg-Podcast" hat es bis zum Hauptpreis des Demokratie-Wettbewerbs geschafft.

294 Projekte haben sich beim Bundeswettbewerb "Demokratisch Handeln" beworben. Alle diese eingereichten Projekte eint, Lernen und Handeln, Wertebildung und Engagement für die Demokratie miteinander zu verbinden. 50 dieser Projekte wurden jetzt für den diesjährigen Hauptpreis ausgewählt - darunter auch der "Tassensprung" der Rehbergschule in Herborn.

Der Hauptpreis besteht in der Teilnahme am dreitägigen "Junify-Demokratiefestival" in Berlin, das vom 22. bis 24. Juni in der "Weißen Rose" in Schöneberg über die Bühne geht. Am 23. Juni findet dann in einer großen Abendveranstaltung die Preisverleihung statt. Jedes Gewinnerprojekt kann drei Teilnehmer hierfür nominieren.

Diese erwarten drei Tage mit Workshops, Austausch, Begegnungen, einem Abendprogramm am 23. Juni mit der Preisverleihung und richtiger Festivalatmosphäre. "Die Teilnahme werden wir uns natürlich nicht entgehen lassen", bekennt Rainer Staska, der das Projekt beim Wettbewerb eingereicht hatte. "Das Demokratiefestival wird sicherlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen."

Vorstellung des Projekts

im Mai auch in Bensheim

Bereits im kommenden Monat sind Christoph Henrich und Rainer Staska als Initiatoren des Podcasts von der Abteilung Gewaltprävention und Demokratielernen des hessischen Kultusministeriums eingeladen worden, um das Projekt beim 13. Hessischen Demokratietag am 19. Mai in Bensheim einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Dort werden sie auch einen Workshop zum Thema Antistigmatisierung von und Aufklärung über die Kinder- und Jugendpsychiatrie und über psychische Erkrankungen für Lehrer der Regelschulen anbieten und die Möglichkeit eröffnen, die bisher erstellten Podcasts anhören zu können.