Haushalt: Keine roten Zahlen in Herborn

Herborn - Manche dürften im Comeniussaal des Rathauses aufgeatmet haben: Nach schwierigen Jahren hat sich die finanzielle Lage Herborns etwas beruhigt. Am Donnerstag stellte Bürgermeisterin Katja Gronau (parteilos) den Entwurf des Haushaltes für 2023 im Parlament vor.

Erstmals seit 2019 konnte die Rathauschefin bei der Einbringung ein ausgeglichenes Zahlenwerk präsentieren: Unterm Strich steht im Ergebnishaushalt eine positive Bilanz von fast einer Million Euro – genauer: 989.000 Euro.

Während die Ausgaben auf 59,4 Millionen ansteigen, machen auch die Einnahmen von 60,4 Millionen Euro einen Sprung. Damit ist kein Haushaltssicherungskonzept nötig. Um die Investitionen zu finanzieren, werden keine neuen Kredite benötigt.

Einer der Hauptgründe für diese Entwicklung findet sich beim Blick auf die Zahlen schnell: Über 47 Millionen Euro sollen Erträge aus Steuern in die Kassen der Stadt spülen. Im Entwurf für 2022 waren noch etwa 11,5 Millionen Euro weniger angesetzt. Auch wenn sich das Jahr deutlich besser entwickelt hat. Den dicksten Brocken macht die Gewerbesteuer aus: Für sie kalkuliert die Stadt 2023 mit 28,2 Millionen Euro – ein klarer Anstieg. Die Schlüsselzuweisungen umfassen rund 3,2 Millionen Euro.

Wie viele andere Kommunen hat auch Herborn an den weiter wachsenden Umlagen zu knabbern: Sie steigen um 3,5 Millionen Euro auf rund 26,5 Millionen Euro. Darunter heben sich besonders die Kreisumlage (15,4 Millionen Euro) und die Schulumlage (6,9 Millionen Euro) hervor, die zusammen 2,6 Millionen Euro höher sind.

Zum Handeln bleiben der Stadt am Ende 20,6 Millionen Euro. Davon fließen ungefähr drei Viertel in die drei größten Aufgabenbereiche: Kinderbetreuung, Straßen sowie Brand- und Katastrophenschutz.

Deutlich gestiegene Gewerbesteuer-Einnahmen

Die Alarmglocken läutete Gronau beim Thema Personal: Man stehe vor „einer großen Herausforderung“. Die demografische Entwicklung, der Fachkräftemangel und die Digitalisierung seien nur einige Faktoren. Die Rathauschefin zitierte den Hessischen Städtetag, der festhielt: „Der Fachkräftemangel trifft uns da, wo es uns wehtut.“ Das seien etwa Kitas, die IT und technische Berufe. Für die nächsten zehn Jahre sei vorhergesagt, „dass ungefähr ein Drittel aller Beschäftigten im öffentlichen Dienst verloren sind“. Gronau betonte, es sei wichtig, frühzeitig Strategien zu entwickeln, um Fachkräfte zu gewinnen.

2023 sind für Personal rund 12,9 Millionen Euro eingeplant. Unumgänglich seien mehr Stellen im Bereich der Kitas. Außerdem soll auch die Zahl der Beschäftigten bei der Stadtpolizei steigen – um vier Stellen. Ziel sei es, „das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu erhöhen“, etwa mit verstärkten Kontrollen im Stadtgebiet.

Seit zwei Jahren ist in Herborn eine Besetzungssperre für alle freien und frei werdenden Stellen festgelegt. Zuletzt musste der Haupt- und Finanzausschuss in allen Fällen grünes Licht geben. Die Bürgermeisterin appellierte vor dem Hintergrund der Zukunft im Personalbereich an die Stadtverordneten, die Sperre ganz aufzuheben.

Alle Steuerhebesätze sollen unverändert bleiben

Das Investitionsprogramm für 2023 beläuft sich auf 6,5 Millionen Euro, davon 1,7 Millionen Euro für Straßenbau. Die größten weiteren Investitionen drehen sich um Baugebiete und Kitas: 500.000 Euro sind für die Planungen eines Kita-Neubaus in der Alsbach vorgesehen, 250.000 Euro für den Anbau der Kita Mozartstraße.

Die Erschließung des Neubaugebiets Alsbach II macht 585.000 Euro aus, ein neues Baugebiet in Merkenbach 400.000 Euro. Für das Programm „Zukunft Innenstadt“ sind 282.000 Euro eingeplant, 600.000 Euro als Kapitalerhöhung für den Bäderbetrieb.

Beim Alten sollen in Herborn die Steuerhebesätze bleiben: Während die Grundsteuer A bei 352 und die Grundsteuer B bei 413 Prozentpunkten liegt, beläuft sich die Gewerbesteuer nach wie vor auf 380 Prozentpunkte.

„Für Folgejahre ist mit einem erheblichen Anstieg der Aufwendungen zu rechnen“, schaute die Bürgermeisterin voraus. Das betreffe vor allem die steigenden Personal- und Energiekosten sowie die Umlagen. Trotzdem hielt sie mit Blick auf 2024 fest: „Stand heute wird ein weiterer Ausgleich möglich sein – auch wenn es immer schwieriger wird.“