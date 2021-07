Heimspiel für Lisa, Nico & Band in Herborn

Treten am Samstag mit Band neben der "KulturScheune" in der Herborn Au auf: Lisa Thomas und Nicolai Benner. Foto: Siegfried Gerdau

HERBORN - Eine lange Zeit der musikalischen Abstinenz ist vorbei: Lisa Thomas und Nicolai Benner treten am Samstag, 10. Juli, nach der Corona-Zwangspause mit ihrer Band wieder auf: Das Gastspiel von "Lisa & Nico" beim "KulturzAUber" neben - bei schlechtem Wetter in - der Herborner "KulturScheune" beginnt um 20 Uhr.

Das Programm wird eine Mischung aus Rock- und Popsongs, Klavierkabarett und Musical sein. Bereits im fünften Jahr gastieren die beiden regelmäßig in der "KuSch". Diesmal haben sie ihre Band in kleiner Besetzung dabei: Neben Thomas und Benner am Mikrofon - er spielt zudem noch Klavier - übernehmen Nico Weyland (Schlagzeug), Malte Napp (Gitarre) und Dominik Bierbüsse (Bass) den instrumentalen Part.