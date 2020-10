Herborn erhält 4,425 Millionen Euro

Finanzspritze für Herborn (v.l.): Ministerin Priska Hinz übergibt den Bescheid im Beisein von Stadtverordnetenvorsteher Jörg Michael Müller und Bürgermeisterin Katja Gronau. Foto: Stadt Herborn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Die Stadt Herborn erhält vom Land Hessen 4,425 Millionen Euro als Ausgleich für Einnahmeverluste aus der Gewerbesteuer, die ihre Ursache in der Corona-Krise haben. Die in Herborn lebende Staatsministerin Priska Hinz (Grüne) hat einen entsprechenden Bescheid an Bürgermeisterin Katja Gronau (parteilos) übergeben.

In der Summe geben Hessen und der Bund über 1,2 Milliarden Euro an 422 Kommunen, über 660 Millionen davon stammen vom Land.

"Durch die Steuerausfälle in der Corona-Pandemie sehe ich die Gefahr, dass Herborn, wie auch andere Städte, laufende oder geplante Projekte nicht umsetzen kann oder restriktiver planen muss", sagte Gronau bei der Übergabe. "Dies würde die ohnehin angeschlagene Wirtschaft hart treffen und könnte Arbeitsplätze gefährden. Mit den jetzt gewährten Hilfen vom Land Hessen erhält Herborn etwas mehr Planungssicherheit für das kommende Haushaltsjahr."

"Das Geld trägt wesentlich dazu bei, Leistungen der Kommunen vor Ort für die Bürgerinnen und Bürger aufrechterhalten zu können", sagte Ministerin Hinz. Finanziert werde diese Hilfe aus dem Sondervermögen "Hessens gute Zukunft sichern".

Das Modell zur Verteilung auf die Kommunen besteht aus zwei Teilen. Eine Hälfte des Geldes wird nach dem jeweiligen Anteil der Kommunen an der Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren verteilt. Die andere Hälfte richtet sich nach den tatsächlichen Gewerbesteuer-Ausfällen im ersten Halbjahr 2020.

Ausfälle in zwei Quartalen unterschiedlich bewertet

Diese werden unterschiedlich gewichtet: Die Verteilung von einem Viertel der Mittel richtet sich nach den Ausfällen im ersten Quartal, die übrigen drei Viertel nach denen im zweiten Quartal. So sollen die Effekte in den Krisenmonaten April bis Juni stärker berücksichtigt werden.