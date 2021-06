Herborn erinnert an "Sternenkinder"

Jetzt teilen:

Der Ort der letzten Ruhe kommt: In Herborn wird die Stadt ein "Sternenkinderfeld" auf dem Friedhof errichten. Am Donnerstag stimmten die Stadtverordneten dem Vorschlag der Verwaltung zu. Den Anstoß hatte der Herborner Ortsbeirat vor zweieinhalb Jahren gegeben. Die Gedenkstätte ist im Bereich der Kindergräber vorgesehen. Der Begriff "Sternenkind" meint Kinder, die tot geboren wurden oder kurz nach der Geburt gestorben sind. Er steht auch für den Gedanken, dass das Leben so kurz wie das Aufblitzen eines Sterns war. Angedacht ist ein runder, rötlicher Naturstein, der als Symbol einen Stern und eine Inschrift enthält. Umgesetzt werden soll das Projekt, das etwa 17 000 Euro kostet, in einer ehrenamtlichen Kooperation von Stadt, Kirche, Bestattern und Steinmetzen - und der Leitung des Hospizdienstes Lahn-Dill. hog/Archivfoto: Susann Abbe