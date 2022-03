Herborn: Hoher Sachschaden bei Unfall auf B255

Bei einem Unfall in einem Kreisverkehr bei Herborn entstand ein erheblicher Sachschaden. Foto: VRM

HERBORN - Auf der Bundesstraße 255 bei Herborn ist es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Das teilte die Polizei mit.

Der 56-jährige BMW-Fahrer fuhr auf der B255 aus Herborn kommend in Richtung Driedorf. Nach eigenen Angaben, so die Polizei später, sei er vor einem Kreisverkehr durch die tief stehende Sonne geblendet worden. Zeugen, so die Polizei, gaben später an, dass der BMW-Fahrer kurz vor dem Kreis noch ein anderes Fahrzeug überholt habe.

Bei einem Unfall auf der B255 bei Herborn hat ein Auto mehrere Verkehrsschilder beschädigt. (Foto: VRM)

Der 56-Jährige fuhr ungebremst in den Kreisverkehr mit Durchfahrtsmöglichkeit, teilte die Polizei mit. Das Auto riss ein Verkehrsschild mit sowie fünf mobile Bodenschwellen aus ihrer Verankerung und prallte schließlich an den Erdwall. Erde und Schotter, die dadurch aufgeschleudert wurden, verursachten an einem zweiten Auto einen Sachschaden. Nach dem Aufprall am Erdwall fuhr der graue BMW aus dem Kreisel heraus, beschädigte dabei weitere Bodenschwellen, überquerte die Fahrbahn und prallte auf die Verkehrsinsel in Fahrtrichtung Montabaur, wo er letztendlich stehen blieb. Weitere Verkehrsschilder wurden dabei umgefahren.

Der 56-Jährige habe, so die Polizei, Abschürfungen an Nase und Kinn erlitten und wurde vor Ort behandelt.