Herborn: "Intakte Stadtbäume sind in Hitzeperioden wichtig"

Tierische Hilfe: Die Herborner BUND-Ortsgruppe macht auf den Trockenstress von Stadtbäumen aufmerksam. Foto: BUND Herborn

HERBORN - Umweltschützer haben in Herborn auf die "immense Bedeutung der Stadtbäume für das Mikroklima" hingewiesen. Die Ortsgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hatte dazu aufgerufen, die unter der Trockenheit leidenden Bäume auf dem Hintersand-Parkplatz zu gießen.

"Intakte Stadtbäume sind in Zeiten immer häufiger auftretender Hitzeperioden in den bebauten und versiegelten Städten zunehmend wichtig, um diese als lebenswerte Wohn- und Arbeitsstätte zu erhalten", sagte Annette Jakobi vom BUND. Die Bäume sorgten für Schatten, kühlten das Stadtklima und verwandelten Kohlendioxid in Sauerstoff. Am Hintersand versammelten sich 15 Personen, die tierische Unterstützung eines Hundes erhielten.

Anstrengungen beim Bewässern verstärken

Man wisse natürlich, dass dies nur eine symbolische Aktion sei, hieß es von der Gruppe. Genau deshalb fordern die Umweltschützer die Kommune auf, die Anstrengungen beim Bewässern der Stadtbäume deutlich zu verstärken. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass viele der Bäume in naher Zukunft dem Trockenstress erliegen und eingehen.