Herborn: Konrad-Adenauer-Straße in eine Richtung dicht

Herborn - Eigentlich sollten die Arbeiten bereits im August starten. Nun ist die Konrad-Adenauer-Straße im Zentrum Herborns ab Montag, 24. Oktober, in eine Richtung gesperrt. Grund sind Kabeltiefbauarbeiten.

Wie die Herborner Stadtverwaltung mitteilt, seien die Arbeiten wegen Lieferschwierigkeiten verschoben worden. Vor zwei Monaten wurde zunächst die Baustelle in der Stadtmitte eingerichtet, musste dann aber wieder abgebaut werden.

Einbahnstraße im Bereich der Einmündung

Nun kann der erste Bauabschnitt starten. Dieser soll sechs Tage dauern – bis voraussichtlich zum Samstag, 29. Oktober. Die Arbeiten liegen damit in den Herbstferien. In dieser Zeit wird die Konrad-Adenauer-Straße im Einmündungsbereich zur Westerwaldstraße als Einbahnstraße in Richtung Bahnhof geführt.

Zwei weitere Bauabschnitte laufen anders ab

So fällt die Bushaltestelle „Herborn Gymnasium/Kindergarten“, die von den Linien 500 bis 502 angesteuert, weg. Das teilt die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil (VLDW) mit. Die Umleitung führe über die Austraße.

Im Anschluss sind noch zwei weitere Bauabschnitte vorgesehen: vom 31. Oktober bis zum 14. November und danach bis zum 28. November. In diesen vier Wochen könne die Konrad-Adenauer-Straße aber wieder in beide Richtungen befahren werden, so die VLDW. Es könne allerdings zu Behinderungen durch Fahrbahneinengungen kommen.