Herborn: Linienbus bringt Radfahrerin zu Fall

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein überholender Linienbus zu früh wieder einscherte und die Herbornerin auf ihrem Rad schnitt.

Herborn (red). Am Samstag, 16. Mai, stürzte eine Radfahrerin auf der Burger Landstraße. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein überholender Linienbus zu früh wieder einscherte und die Herbornerin auf ihrem Rad schnitt. Gegen 14.45 Uhr war die 47-Jährige in Richtung Burg unterwegs. In Höhe der Hausnummer 54 wollte sie auf den Gehweg wechseln, der in diesem Bereich auch für Radfahrer freigegeben ist. Im selben Moment überholte sie ein orangefarbener Linienbus, der jedoch zu früh wieder einscherte. Deswegen musste die Bikerin nach rechts ausweichen, blieb mit dem Vorderrad an der Bordsteinkante hängen und stürzte. Sie zog sich eine Gehirnerschütterung sowie diverse Prellungen und Schürfwunden zu, die im Dillenburger Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Der Fahrer im Linienbus setzte seine Fahrt in Richtung Burg fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Polizei Herborn sucht Zeugen des Unfalls.