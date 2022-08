Herborn: Mit der Familie allein ins Museum

Was macht man denn mit dieser Feder? Die Antwort gibt's bei der Familientour durch das Museum. Foto: Stadt Herborn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Was passiert, wenn man ein Holzbrettchen aufs Wasser legt? Es schwimmt. "Das war ja einfach", denken sich auch Louanne, Maylea und Aveline, als sie mit Eltern und Großeltern das Museum Hohe Schule in Herborn besuchen. Und weiter geht es mit Gegenständen, die früher alltäglich waren und deren Verwendung heute manchmal Rätsel aufgibt. Aber was macht denn eine Vogelfeder im Schreibzimmer?

Opa Heinrich hat da so eine Idee und löst das Rätsel: Bevor Computer, Kugelschreiber oder Füllfederhalter erfunden wurden, benutzte man zum Schreiben Vogelfedern, die man anspitzte und in ein Fässchen Tinte tauchte.

Dann geht es weiter mit einer blauen, runden Glasscheibe mit einer Kurbel. Und etwas, das wie eine Laterne aussieht, aber so wenige Löcher in den Seitenwänden hat, dass nur sehr wenig Licht durchscheinen kann - Rätsel, die gelöst werden wollen.

Fotos Was macht man denn mit dieser Feder? Die Antwort gibt's bei der Familientour durch das Museum. Foto: Stadt Herborn Was passiert, wenn man Holzbrettchen aufs Wasser legt? Foto: Stadt Herborn 2

Während der Familienführung "Alltägliches - aus einer anderen Zeit" werden historische Alltagsgegenstände betrachtet. Die Generationen können dann gemeinsam rätseln, wozu die Gegenstände einst benutzt worden sind.

Die etwa einstündige Familienführung ist so konzipiert, dass immer nur eine Familie an einem Rundgang teilnimmt, und wendet sich an Grundschulkinder und deren Eltern und Großeltern.