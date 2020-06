Herborn: Polizei sucht brutalen Einbrecher

Der Einbrecher hatte sich am Dienstagmorgen Zutritt zur Wohnung verschafft. Symbolbild: Bodo Marks/dpa

HERBORN - Die Polizei sucht einen brutalen Einbrecher, der im Herborner Stadtteil Seelbach einen jungen Mann gefesselt und mit Pfefferspray verletzt hat.

Der Unbekannte sei am Dienstagmorgen in eine Wohnung in der Straße "Im Alten Garten" eingedrungen, berichtet die Polizei. Er weckte den 22-jährigen Wohnungsbesitzer durch das Sprühen von Pfefferspray. Dabei gab er sich als Polizist aus. Der Täter sprühte mehrfach in die Augen des 22-Jährigen und fesselte den jungen Mann mit Kabelbindern.

Der Seelbacher wehrte sich und stieß den Angreifer von sich. Daraufhin flüchtete der Einbrecher über einen Balkon und sprang auf das darunter stehende Auto. Offenbar wartete eine zweite unbekannte Person vor dem Wohnhaus. Beide flüchteten. An dem braunen VW entstand ein Schaden von 2000 Euro.

Die Herborner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat die unbekannten Personen beobachtet? Einer der Männer war 1,75 bis 1,80 Meter groß, vermutlich Osteuropäer. Er war von schmächtiger Gestalt, bekleidet mit einem Pullover und einer Jogginghose. Außerdem trug er einen hellbraunen "Fischerhut". Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter der Telefonnummer 02772-47050.