Herborn sagt Martinimarkt ab

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

In diesem Herbst gibt es in Herborn keine Markthändler und größere Menschenansammlungen in der Hauptstraße. Grund ist die Absage des traditionsreichen Martinimarktes am ersten November-Wochenende. Unter den derzeitigen Bestimmungen für Großveranstaltungen und den Abstands- und Hygieneregeln sei ein Krammarkt wie der Martinimarkt nicht vorstellbar, teilte die Stadtverwaltung mit. Der Markt mit dem verkaufsoffenen Martini-Sonntag lockte jedes Jahr viele Besucher in die Stadt "Der Martinimarkt wäre nur unter riesigem organisatorischem Aufwand möglich gewesen.", erklärte Bürgermeisterin Katja Gronau (parteilos). Angesichts der Corona- und Erkältungszeit sei dies jedoch nicht machbar. Die Stadt Herborn hatte zuvor bereits den Weihnachtsmarkt und die Weihnachtsverlosung im Dezember abgesagt. Foto: Stadt Herborn