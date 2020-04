Herborn sagt "ParkLeben", Wein-, Cocktail- und Sommerfest ab

So kennt man das Herborner Sommerfest: Tausende Besucher genießen die Livemusik - hier am Parkplatz zwischen Schloß-Hotel und Schmaler Weg - im Herzen der Stadt. Darauf müssen die Herborner und ihre Gäste in diesem Jahr verzichten. Archivfoto: Detlef Krentscher

Herborn (red). "Das ist einer der wohl traurigsten Momente der vergangenen fünf Jahre", sagt Jörg Michael Simmer. Der Geschäftsführer des Herborner Stadtmarketings fühlt sich als Überbringer der schlechten Nachricht sichtlich unwohl - hat er doch die Absage von gleich vier großen Veranstaltungen zu verkünden, die im Sommer in der Bärenstadt gewöhnlich für großen Andrang sorgen.

Bei vorzeitiger Lockerung wird vielleicht doch gefeiert

Aufgrund der Beschlüsse der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten am Mittwoch musste das Stadtmarketing reagieren und die Reihe "ParkLeben" (8. Mai bis 5. Juni), das 32. Herborner Weinfest (25. bis 28. Juni), das 39. Herborner Sommerfest (25. Juli) sowie das 2. Herborner Cocktailfestival (21. und 22. August) in Absprache mit der Stadt absagen.

"Wir haben bewusst lange gewartet, aber nach den Ereignissen vom Mittwoch mussten auch wir anerkennen, dass es 2020 keine andere Lösung geben wird", sagt Simmer. Für die Veranstaltungs-Macher in Herborn besonders ärgerlich: "Wir hatten in diesem Jahr die Planungen so früh wie nie beendet und standen seit Wochen in den Startlöchern."

Zwei Veranstaltungen lässt man sich seitens des Stadtmarketings noch bewusst offen: das Open-Air-Kino und das Kinderspektakel im August im Stadtpark.

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt - auch in Sachen Oktoberfest. "Stand heute scheint das schwer vorstellbar zu sein, allerdings: Auch hier werden wir uns die Entwicklung anschauen und zusammen mit den Festbetrieben Böckl zu gegebener Zeit eine angemessene Entscheidung treffen", sagt Simmer.

Eines verspricht man jedoch im Stadtmarketing: "Sollten sich die Vorschriften völlig überraschend früher lockern, dann werden wir das auch entsprechend feiern - in welchem Rahmen auch immer!"