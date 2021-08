Herborn sieht "Kaiserschmarrndrama"

Der Herborner Stadtpark wird am 2. September wieder zum Kinosaal. Archivfoto: Siegfried Gerdau

HERBORN - Es ist die 12. Open-Air-Kinosommernacht im Stadtpark, die am Donnerstag, 2. September, auf die Besucher wartet. Das Stadtmarketing Herborn zeigt dann den neuen Eberhofer-Krimi "Kaiserschmarrndrama". Möglich geworden ist der Kinosommer nur durch die Unterstützung über das Förderprogramm "Ins Freie" der Hessischen Landesregierung.

"Gestatten: Eberhofer, Franz Eberhofer!" In Zeiten wie diesen, in denen der Brite James Bond von Amerika aus abgepfiffen wird, muss halt der "bayerische James Bond", alias Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) mit seinem neuesten Fall, dem "Kaiserschmarrndrama" ran. Hollywood in Bayern und der stets lässig grantelnde Dorfsheriff Franz Eberhofer avancieren endgültig zum bayerischen Superstar. Was will der Fan der Kultkrimis nach der Vorlage von Bestsellerautorin Rita Falk noch mehr?

Dreierteam mit derbem Charme und schrägem Witz

Auch in der siebten Verfilmung begeistert das brillante österreichisch-bayerische Dreamteam mit unwiderstehlich derbem Charme und schrägem Witz. Sex und Crime in Niederkaltenkirchen halten den launigen Antihelden auf Trab. Eberhofer alias Sebastian Bezzel steht vor pikanten Ermittlungen. Ein Provinzkrimi mit schrägem Witz, einem Hauch Anarchie und subversivem Charme, kurzum: ein dringend benötigter humorvoller Lichtblick in diesen Zeiten.

Vorverkauf

hat begonnen

Der Film von Ed Herzog ist 96 Minuten lang und als FSK 12 eingestuft. Neben den Protagonisten Sebastian Bezzel und Simon Schwarz sind unter anderem Lisa Maria Potthoff, Enzi Fuchs, Eisi Gulp und Sigi Zimmerschied mit dabei.

Die Tickets gibt es im Vorverkauf für sieben Euro ausschließlich in der Stadtmarketing-Geschäftsstelle im Bahnhof, wo man sie wochentags zwischen 8.30 und 16.30 Uhr erwerben kann. An der Abendkasse kosten sie neun Euro. Wie in den vergangenen Jahren auch, empfehlen die Veranstalter den Besuchern sich Isomatten, Klappstühle oder ähnlich bequeme Sitzmöglichkeiten mitzubringen, da das vorhandene Mobiliar äußerst begrenzt ist. Auch wärmende Decken für den späteren Abend dürften nicht schaden. Einlass zu dem Kino-Event ist um 19.30 Uhr, Filmbeginn etwa 20.30 Uhr.

Als besonderes Schmankerl serviert das nahe gelegene "Anjas Bistro" am Leonhardsturm kleine Portionen frischen Kaiserschmarrn. Zudem sind auch Getränke im Angebot.

Die Open-Air-Vorstellung im Herborner Stadtpark findet auch bei schlechtem Wetter wie leichtem Regen beziehungsweise einzelnen Schauern statt. Lediglich im Falle einer Sturm- oder Unwetterwarnung wird die Veranstaltung abgesagt beziehungsweise abgebrochen. Besucher sollten in diesem Fall ihre Eintrittskarten aufheben, da entweder eine Ersatzveranstaltung angeboten oder gegen Vorlage der Eintrittspreis erstattet wird.

Die Kontaktdatenverfolgung erfolgt mit der Luca-App beziehungsweise den entsprechenden Formularen, die Einlasskapazitäten richten sich nach der dann jeweils geltenden Verordnung des Landes Hessen.