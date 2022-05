Herborn soll Stadtwald zertifizieren lassen

Der Klimawandel hat im Herborner Stadtwald seine Spuren hinterlassen. BUND und die "Freunde der Flora Herbornensis" setzen sich für einen möglichst naturnahen Wald und für eine Zertifizierung ein. Archivfoto: Christian Hoge

HERBORN - In Herborn wird demnächst von der Stadtpolitik darüber entschieden, ob der Stadtwald nach FSC-Richtlinien zertifiziert werden soll. Der Ortsverband Herborn, Sinn, Driedorf, Mittenaar des BUND und der Verein "Freunde der Flora Herbornensis" appellieren dringend, dies zu tun. Naturnahe Waldbewirtschaftung sei in Zeiten des Klimawandels wichtiger denn je. Und die Vermarktung von Holz aus FSC-zertifizierten Wäldern werde in Zukunft sicher noch lukrativer werden. Immer mehr Möbelproduzenten achteten beim Einkauf auf diesen Standard.

Auf ihr Anliegen aufmerksam machten die Naturfreunde im Rahmen einer Exkursion am Knoten. Dort zerstörte im Jahr 1990 der Orkan Wiebke auf breiter Fläche einen Wald, der damals vorwiegend aus Fichten bestand. Ein Jahr später wurden mithilfe vieler Spendengelder circa 100 000 Bäume, vorwiegend einheimische Laubgehölze, gepflanzt. Die Teilnehmer nahmen in Augenschein, wie sich der nun 30 Jahre alte Wald entwickelt hat. Sie sahen, dass ein anderer Wald entstanden ist, dominiert von Buchen. Aber auch Esche, Eiche, Wildkirsche und andere Baumarten sind gut integriert.

In der Diskussion waren sich die Teilnehmer einig, dass Forstwirtschaft- und planung möglichst naturnah sein müssten. Die Bewirtschaftung des Waldes nach FSC-Standard nehme darauf besondere Rücksicht. So sei beispielsweise vorgeschrieben, dass maximal 20 Prozent nicht einheimische Gehölze gepflanzt werden und Pflanzenschutzmittel nur in wenigen Ausnahmefällen angewendet werden dürfen. Rückegassen seien nur in größeren Abständen erlaubt und ein Teil des Waldes müsse für Naturverjüngung reserviert bleiben.