Herborn sucht Mitglieder für Integrations-Kommission

Darum geht es: Die Stadt Herborn sucht Interessenten mit Migrationshintergrund, die sich in einer noch zu bildenden Integrations-Komission fünf Jahre lang ehrenamtlich engagieren möchten. Symbolfoto: Patrick Lux/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - In Herborn leben 2402 Menschen mit Migrationshintergrund. Das sind etwa zwölf Prozent der Einwohner. Um ihnen Teilhabe an und Mitgestalten lokaler Politik zu ermöglichen, will die Stadt bis Juli eine Integrations-Kommission bilden. Dafür sucht sie Interessenten mit Migrationshintergrund.

In der Kommission sei die Meinung von Frauen und Männern gefragt, die aus eigener Erfahrung einen Beitrag zu Verbesserung der Integrationsarbeit in Herborn leisten können, sagt Bürgermeisterin Katja Gronau (parteilos). "Eine gute Zukunft für unsere Stadt zu gestalten, bedeutet auch, gegenseitiges Verständnis für verschiedene Lebensweisen und Kulturen in Herborn zu entwickeln." Sie ruft alle Herborner auf, im Bekanntenkreis mögliche Kandidaten für dieses Ehrenamt anzusprechen.

Annahmeschluss ist

am Pfingstmontag

Die Kommission soll Interessenvertretung und Sprachrohr aller Menschen mit ausländischen Wurzeln sein, also auch für Asylsuchende. Sie berät Politik und Verwaltung in allen Fragen rund um Integration und Migration. Das Gremium soll sich für ein friedvolles und partnerschaftliches Zusammenleben aller Herborner einsetzen - geprägt von Toleranz, gegenseitigem Respekt und dem Dialog zwischen den Kulturen.

Zur zehnköpfigen Kommission sollen ein Magistratsmitglied, drei Stadtverordnete, fünf sachkundige Einwohner mit Migrationshintergrund sowie Gronau als Vorsitzende gehören. Die Kommission wird auf fünf Jahre gewählt.

Vorschläge oder Bewerbungen können bis 24. Mai per E-Mail an info@herborn.de oder an Stadt Herborn, Volker Lang, Hauptstraße 39, 35745 Herborn, gerichtet werden. Er beantwortet unter Telefon 0 27 72-70 82 03 auch Fragen zur Arbeit der Kommission.